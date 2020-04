Lỗ chân lông to nên đắp mặt nạ gì?

Có nhiều phương pháp khắc phục tình trạng lỗ chân lông to, trong đó đắp mặt nạ nguyên liệu tự nhiên được đánh giá là cách làm đẹp an toàn và hiệu quả cho da. Bên cạnh đó, những phương pháp này có hiệu quả cao mà ít tốn kém chi phí.

Mặt nạ se khít lỗ chân lông nguyên liệu tự nhiên

1. Nước cốt chanh

Tranh có chứa nhiều axit citric và vitamin C giúp làm sạch da hiệu quả, loại bỏ da chết và dầu dừa giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn. Ngoài việc ngăn chặn các gốc tự do, hạn chế tình trạng lão hóa, vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen trên da, giúp da mịn màng và tươi tắn hơn.

Nước cốt chanh có tác dụng làm trắng da, trị mụn hiệu quả

Bạn chỉ cần hòa 2 thìa nước cốt chanh cùng với 1 thìa nước ấm. Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên da, massage và đợi khoảng 15 phút (nếu da nhạy cảm, nồng độ chanh ít hơn và đắp mặt với thời gian ít hơn). Sau đó rửa mặt lại với nước sạch. Đây là công thức mặt nạ làm đẹp da, se khít lỗ chân lông tuyệt vời.

2. Dưa leo

Thành phần của dưa leo có chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho da như vitamin (B1, B2, B3, B5, B6, C) giúp da khỏe đẹp, giảm khô sần, làm trắng và thu nhỏ lỗ chân lông nhanh chóng. Ngoài ra, đắp mặt nạ dưa leo còn giúp làm dịu da, giúp cơ thể thư giãn thoải mái.

Bạn có thể thái lát mỏng hay ép lấy nước dưa leo làm lạnh rồi đắp lên mặt. Sau 20 phút rửa mặt lại với nước.

3. Cà chua

Ngoài công dụng tẩy tế bào chết, thành phần vitamin (C, A, E) cùng chất Lycopene có trong cà chua có công dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp thu nhỏ lỗ chân lông và nuôi dưỡng làn da trắng sáng, mịn màng.

Mặt nạ cà chua se khít lỗ chân lông, làm trắng da

Bạn dùng nước ép cà chua thoa đều lên da mặt. Thư giãn trong vòng 20 phút sau đó làm sạch với nước ấm.

4. Khoai tây

Khoai tây cũng là nguyên liệu tự nhiên được sử dụng phổ biến trong các loại mặt nạ dưỡng da, đặc biệt giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Thành phần có trong khoai tây như vitamin A, C, E, B1, B2… có tác dụng tích cực lên da, giúp da trắng sáng, ngăn ngừa lão hóa và se khít lỗ chân lông.

Bạn chỉ cần ép lấy nước khoai tây sau đó thoa đều lên da, massage nhẹ nhàng trong 15 phút. Kiên trì thực hiện, làn da sẽ trắng sáng, mịn màng lên trông thấy.

Nguyên tắc chăm sóc da thu nhỏ lỗ chân lông

Nguyên tắc cơ bản nhất khi muốn cải thiện làn da là nuôi dưỡng bên trong kết hợp với chăm sóc bên ngoài. Do đó, chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ là điều vô cùng quan trọng. Protein, vitamin, chất xơ và các loại khoáng chất có trong thịt, cá, trứng, rau xanh và các loại hoa quả rất cần bổ sung mỗi ngày.

Kem chống nắng bảo vệ da khỏi lão hóa, chảy xệ

Ngoài ra, đối với chị em sau tuổi 25 cần chú ý hơn đến việc bổ sung collagen giúp làn da tươi tắn, săn chắc và hồng hào. Đặc biệt, phải chú ý tới việc làm sạch da thường xuyên để loại bỏ bã nhờn, vi khuẩn tránh làm giãn nở lỗ chân lông.

Chị em cần thoa kem chống nắng mỗi ngày, nên chọn loại có chỉ số SPF 30+. Bảo vệ da kỹ càng khi đi ra ngoài. Tuyệt đối cạy nặn đối với da mụn, tránh làm da bị tổn thương.

Làm gì với lỗ chân lông to?

