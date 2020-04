Da khô nhạy cảm và những loại mặt nạ từ trái cây giúp lão hóa ngược

Mặt nạ được làm bằng nguyên liệu tự nhiên rất được phái đẹp ưa chuộng, đặc biệt là các loại trái cây. Tuy nhiên, việc sử dụng loại trái cây nào, cách kết hợp nguyên liệu thực phẩm ra sao để có hiệu quả tốt nhất, tránh làm tổn thương da… là điều chị em nên tìm hiểu. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin về loại da khô nhạy cảm và các loại mặt nạ trái cây phù hợp nhất.

Da khô nhạy cảm và những điều cần biết

Theo bác sĩ da liễu, da khô nhạy cảm là những làn da thiên về khô nhưng lại rất dễ bị kích ứng với các sản phẩm chăm sóc da. Nó có những biểu hiện của làn da khô như thường khô ráp, sần sùi, lỗ chân lông nhỏ, có nhiều nếp nhăn và dễ bị bong tróc khi thay đổi thời tiết. Đặc biệt khi không chăm sóc da đúng cách hoặc sử dụng mỹ phẩm không phù hợp, làn da sẽ trở nên nhạy cảm hơn.

Khi sử dụng các loại mặt nạ trái cây cho làn da khô nhạy cảm chị em cần lưu ý không nên dùng mặt nạ nha đam (lô hội). Mặc dù nha đam là nguyên liệu tự nhiên khá lành tính nhưng chất nhựa vàng trong nó có đặc tính tẩy mạnh. Vì vậy, da mỏng và da nhạy cảm rất dễ bị kích ứng khi sử dụng.

Da khô nhạy cảm tương đối khó chăm sóc

Ngoài ra, chị em sở hữu da khô nhạy cảm không nên đắp trực tiếp dưa leo lên mặt. Dưa leo tươi chứa nhiều chất nhựa, rất dễ gây kích ứng cho da. Bên cạnh đó, không nên dùng quá nhiều nước cốt chanh trong mặt nạ. Vốn dĩ, trong chanh có lượng axit tự nhiên giúp tẩy tế bào chết và làm da sáng mịn. Nhưng với làn da khô nhạy cảm, nếu sử dụng lượng axit quá nhiều sẽ khiến tế bào da bị tổn thương.

Một điều nữa chị em cần lưu ý khi sử dụng mặt nạ trái cây đó là cần dùng ngay sau khi trộn hỗn hợp. Bởi, mặt nạ trái cây khi để ngoài không khí sẽ nhanh chóng bị oxy hóa và bị vi khuẩn tấn công. Nếu sử dụng mặt nạ đã trộn trong thời gian dài dễ gây kích ứng cho da.

Mặt nạ trái cây tốt cho làn da nhạy cảm

1. Mặt nạ quả bơ và sữa chua

Theo nghiên cứu, quả bơ có chứa rất nhiều Vitamin E , tinh dầu thiên nhiên và các acid béo. Trong khi đó, sữa chua có nhiều vitamin B, axit lactic, canxi và kẽm… Hai nguyên liệu này kết hợp với nhau sẽ tạo thành hỗn hợp mặt nạ có tác dụng tẩy tế bào chết, cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cho da. Đồng thời thúc đẩy quá trình hình thành collagen – giúp tăng độ đàn hồi và mịn màng cho làn da.

Quả bơ đem đến nhiều công dụng làm đẹp "thần thánh"

Bạn nghiền nhuyễn ½ quả bơ chín trộn đều cùng 2 thìa sữa chua không đường. Thoa đều hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng trong 3 phút. Đợi thêm khoảng 20 phút nữa rồi rửa sạch với nước ấm.

2. Mặt nạ xoài, mật ong và dầu oliu

Thành phần của quả xoài có chứa chất chống oxy hóa có tác dụng ức chế sự hình thành nếp nhăn. Bên cạnh đó, xoài có chứa nhiều chất chống viêm, kháng khuẩn và kháng nấm cho da. Trong khi đó, mật ong có tác dụng dưỡng ẩm, giúp da khỏe khoắn. Kết hợp cùng với dầu oliu sẽ tạo thành loại mặt nạ trái cây trị thâm, cấp ẩm và tăng độ đàn hồi cho làn da khô nhạy cảm.

Bạn trộn đều 2 thìa xoài chín nghiền nhuyễn, 1 thìa mật ong nguyên chất và 1 thìa dầu oliu. Thoa đều hỗn hợp lên mặt, thư giãn trong 15 phút rồi rửa mặt lại với nước ấm.

3. Mặ nạ đu đủ và mật ong

Từ lâu, đu đủ đã được biết đến với tác dụng hữu hiệu đặc trị các chứng khô da, nứ nẻ, giảm thâm và giảm nếp nhăn. Đu đủ kết hợp cùng mật ong sẽ tạo thành hỗn hợp mặt nạ dưỡng ẩm, làm trắng da hiệu quả, phù hợp với cả làn da khô nhạy cảm.

Mặt nạ đu đủ phù hợp với da khô nhạy cảm

Bạn chỉ cần trộn 2 thìa đu đủ chín cùng 1 thìa mật ong nguyên chất. Thoa đều hỗn hợp lên da, kết hợp massage nhẹ nhàng sau đó rửa sạch với nước ấm. Bạn chỉ nên đắp mặt nạ này tối đa 20 phút.

4. Mặt nạ chuối và sữa chua

Trong chuối có chứa nhiều vitamin (A, B, E) giúp cung cấp độ ẩm, dưỡng chất và ngăn ngừa lão hóa cho da. Kết hợp cùng sữa chua tạo thành mặt nạ giúp cấp ẩm, làm trắng da cực kỳ hiệu quả và lành tính.

Bạn nghiền nhuyễn ½ quả chuối chín trộn với 2 thìa sữa chua không dường.Thoa đều hỗn hợp lên da kết hợp massage trong 3 phút. Đợi khoảng 20 phút nữa rồi rửa sạch với nước ấm.





