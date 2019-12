Da đẹp ngày đông chỉ với 1 quả cà chua: Không chỉ sáng mịn mà còn hết sạch vết thâm mụn

Đặc biệt trong những ngày bị mụn, nếu không chăm sóc và điều trị đúng cách sẽ dễ dàng để lại sẹo và vết thâm. Tuy nhiên, bạn không cần lo lắng hay phải tốn kém mua nhiều loại mỹ phẩm dưỡng nhan, bạn vẫn có thể tự điều trị vết thâm tại nhà với bí quyết từ cà chua.



Không chỉ là loại thực phẩm quen thuộc, cà chua còn là “thần dược” làm đẹp của nhiều chị em. Chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như photpho, magie, kẽm, sắt… cùng nhiều loại vitamin A, C, B, E; cà chua là phương pháp hiệu quả giúp lấy lại vẻ đẹp tự nhiên, rạng rỡ cho làn da của bạn. Ngoài ra, cà chua còn chứa chất chống oxy hóa có tác dụng cải thiện vùng da tổn thương, làm mờ các vết thâm do mụn để lại, giúp da mịn màng và trắng sáng hơn trông thấy.

Mẹo trị vết thâm mụn bằng cà chua



Đắp trực tiếp lên da: Cà chua rửa sạch, để ráo nước. Sau đó thái lát mỏng hoặc xay nhuyễn, đắp trực tiếp lên da. 30 phút sau rửa sạch mặt bằng nước lạnh.



Mặt nạ cà chua, mật ong rất tốt cho da.

Mặt nạ cà chua, dưa chuột: Trộn nước ép dưa chuột với nước ép cà chua. Dùng bông sạch thấm hỗn hợp bôi lên vị trí bị mụn. Sau khoảng 15 – 20 phút, rửa lại mặt bằng nước sạch.



Mặt nạ cà chua, chanh: Trộn đều nước cốt cà chua và nước cốt chanh. Thoa đều hỗn hợp lên da kết hợp với việc mát xa mặt nhẹ nhàng. Rửa sạch sau khoảng 15 – 20 phút.



Mặt nạ cà chua, sữa tươi: Trộn nước cốt cà chua với 3 thìa sữa tươi không đường, 1-2 muỗng cà phê mật ong. Trộn đều đến khi thành hỗn hợp sền sệt thì đắp lên da. Sau 20-30 phút, rửa sạch mặt bằng nước ấm.



