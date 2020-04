Máu của Tom Hanks chứa 'kháng thể', được sử dụng để nghiên cứu vắc xin phòng COVID-19

Nam diễn viên Tom Hanks chia sẻ ông và vợ, bà Rita Wilson đã hoàn toàn khỏi bệnh do COVID-19 gây ra và đã tham gia hiến máu dùng cho việc nghiên cứu vắc xin.

Trước đó, người hâm mộ điện ảnh trên khắp thế giới không khỏi lo lắng khi biết tin nam diễn viên nổi tiếng Tom Hanks và vợ Rita Wilson (cùng 63 tuổi) được chẩn đoán dương tính với COVID-19 . Tom Hanks và vợ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 khi đang có mặt tại Úc để quay bộ phim về Elvis Presley, trong đó Tom Hanks sẽ đảm nhiệm vai Đại tá Tom Parker là quản lý của ca sĩ người Mỹ huyền thoại.

Sau khi nhập viện và tự cách ly ở Úc, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ thông tin Sức Khỏe của mình trên các phương tiện truyền thông.. Mới đây, Tom Hanks đã vui mừng xác nhận với người hâm mộ và công chúng rằng ông cùng vợ đã được chữa khỏi COVID-19. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn thông báo một tin vui khác liên quan đến việc phòng chống COVID-19.

Trong chương trình Wait Wait… Don’t Tell Me!, Tom Hanks cho biết ông cùng vợ đều có kháng thể có thể chống lại virus corona sau khi được chữa khỏi bệnh. Sau khi trở về Mỹ, Tom cùng Rita đã quyết định đăng ký tham gia nghiên cứu y khoa để xác minh xem kháng thể của họ có thể sử dụng để nghiên cứu phát triển vắc xin phòng COVID-19 hay không.

Nam diễn viên tiết lộ rằng họ đã được chấp thuận tham gia vào nghiên cứu này và hiến máu cùng huyết tương vì họ "mang kháng thể". Tom Hanks còn đùa thêm rằng: "Chúng tôi sẽ sẽ dành tặng nó (máu của họ) ngay bây giờ cho những nơi có thể sẽ nghiên cứu ra phương pháp chống lại COVID-19 và tôi muốn gọi là 'Hank- ccine '".

Sau đó, nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các y bác sĩ đang ngày đêm cứu chữa những người mắc Covid-19. Ông cho biết: "Chúng ta có thể tự cứu bản thân bằng cách rửa tay, đeo khẩu trang, thực hiện đúng giãn cách xã hội . Đó là những gì chúng ta có thể làm, không chỉ cho bản thân mà còn vì cộng đồng ".

Tom Hanks, tên thật là Thomas Jeffrey Hanks, là diễn viên và nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ. Tom Hanks từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng với diễn xuất vô cùng thuyết phục như The Green Mile, Forrest Gump, Apollo 13, Saving Private Ryan... hay góp giọng trong loạt phim hoạt hình đình đám của Disney Toy Story. Ông từng đoạt 2 giải Oscar danh giá và giải Quả cầu vàng thành tựu trọn đời cùng vô số những giải thưởng khác.

Chi Nguyễn (t/h)