Thanh niên 19 tuổi gọi anh ruột cầm dao xông vào bàn nhậu đâm chết 2 người

Tin tức mới nhất ngày 8/2, báo Người Lao Động thông tin, trong lúc tuần tra, Công an phường Phước Long (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ) đã phát hiện vụ đâm chết người nghiêm trọng, bắt nóng 2 anh em ruột dùng hung khí đâm chết 2 người khác do mâu thuẫn cá nhân.



Danh tính hai đối tượng bị bắt là Bùi Ngọc Thanh (SN 1994) và Bùi Ngọc Tú (SN 2001, trú P. Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Hòa). Được biết, Thanh và Tú là 2 anh em ruột.

Được biết, Thanh và Tú là 2 anh em ruột.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 8/2, anh Võ Trung Hiếu (SN 1994, trú đường Trường Sa, phường Phước Long, Nha Trang), anh Võ Trường Thuận (SN 1981, trú đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, Nha Trang) cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại quán rửa xe của anh Hiếu.



Ít phút sau, Tú chạy xe máy đến rồi xảy ra mâu thuẫn với nhóm anh Hiếu. Sau đó, Tú để lại xe máy ở quán rồi bỏ đi, nhóm anh Hiếu vẫn tiếp tục ngồi nhậu.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tú và Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.



Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng cả anh Hiếu và anh Thuận đều đã tử vong. Được biết, anh Hiếu và anh Thuận là hai anh em họ. Sau khi gây án, hai anh em Tú nhanh chóng cầm hung khí trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đến khoảng 1h30 cùng ngày, đối tượng đã bị tổ tuần tra thuộc Công an phường Phước Long phát hiện và tổ chức vây bắt.



Tại cơ quan công an, bước đầu Tú và Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết người vì tiếng ồn hát karaoke.