Mâu thuẫn chuyện quản lý tiền bạc, gã nông dân dùng dao rựa chém chết vợ “hờ” trên rẫy cà phê

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Định Văn Xuân (SN 1973, trú tại xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ) theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, Đinh Văn Xuân có vợ con nhưng do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên sau đó đã ly thân. Vợ và 3 con của Xuân chuyển về Bình Thuận sinh sống còn y vẫn sống một mình ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng).

Trong thời gian sinh sống ở huyện Đam Rông, Xuân gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với chị Cao Thị Nga (43 tuổi, trú thôn 1, xã Rô Men). Chi Nga cũng đã có chồng và 2 người con nhưng do chồng mắc bệnh tâm thần thường xuyên đánh đập vợ con nên đã ôm con bỏ đi.

Chị Nga cùng con gái sinh năm 2005 chuyển vào Đam Rông sinh sống. Còn một đứa con nữa thì để lại cho gia đìh nhà chồng chăm sóc. Sau khi vào Đam Rông chị nảy sinh tình cảm với Xuân và dọn về sống chung như vợ chồng

Bị cáo Xuân tại phiên tòa xét xử

Sáng 18/5/2019, Xuân chở chị Nga vào vườn ở thôn 1 (xã Liêng S’Rônh, Đam Rông) làm rẫy. Sau đó cả hai đi vào trong chòi nghỉ ngơi. Tại đây, hai bên nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Do không kiềm chế được bản thân, xuân dùng dao rực chém 4 nhát vào đầu, mặt chị Nga.

Khi thấy vợ không còn phản ứng gì, Xuân mới chợt bừng tỉnh. Hắn chạy xe máy xuống ao lấy hai chai thuốc sâu mang về nhà để uống tự sát. Nhưng đúng lúc đó, con riêng của chị Nga phát hiện nên đã kêu cứu.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện , cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giữ đối với Xuân. Đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Xuân một lần nữa thừa nhận tội ác của mình. Đồng thời thể hiện thái độ ăn năn, hối lỗi những việc đã gây ra.

Xem xét các tình tiết và tính chất của vụ án, HĐXX tuyệt phạt bị cáo Đinh Văn Xuân mức án chung thân về tội Giết người. Đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường phụ cấp nuôi 2 con chung và 1 con riêng của nạn nhân đến năm 18 tuổi. Tổng mức bồi thường trên 500 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Nga Đỗ (t/h)