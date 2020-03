Mâu thuẫn chuyện tình cảm, gã đàn ông U60 sát hại người tình ngay đêm trước 8/3

Tin tức mới nhất ngày 8/3, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định ) xác nhận, trên địa bàn vừa mới xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nạn nhân tử vong và một người bị thương nặng.



Báo SGGP thông tin, khuya ngày 7/3, lực lượng chức năng của Công an TP Quy Nhơn và Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành phong tỏa ngôi nhà nằm trên đường Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn) để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ cho việc điều tra nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (41 tuổi, thường trú tại đường Nguyễn Thái Học).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h tối 7/3. Vào thời điểm trên, nhiều người dân ở hẻm 162 đường Nguyễn Thái Học (thuộc tổ 2, khu vực 8, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) bất ngờ nghe thấy tiếng la hét phát ra từ nhà của bà Hạnh nên chạy đến kiểm tra. Khi đến nơi, không ít người hốt hoảng khi phát hiện người phụ nữ này đã nằm chết trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương.



Đối tượng gây án được xác định là Trần Đức Tuấn (51 tuổi, thường trú tại KV6, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn). Thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông này cũng đang bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Thời gian gần đây, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã do người đàn ông này có tính hay ghen.

Người dân xung quanh cho biết, ông Tuấn và bà Hạnh thuê ngôi nhà này ở đã được gần 7 năm và sống với nhau như vợ chồng. Ông Tuấn làm nghề thợ hồ. Thời gian gần đây, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã do người đàn ông này có tính hay ghen.



Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

