Mâu thuẫn gia đình, gã đàn ông chém con riêng của vợ và bố vợ trọng thương rồi bỏ trốn vào rừng

Sáng ngày 16/4, Công an huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) thông tin, đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm liên quan đến vụ 2 ông cháu trọng thương xảy ra trên địa bàn huyện. Được biết, cháu bé bị thương rất nặng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h30 ngày 15/4, đối tượng Phạm Trường Sơn (SN 1978, trú tại thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng) mang xe máy đi cầm cố lấy tiền mua ma túy rồi mang về nhà sử dụng.

Đối tượng Nguyễn Trường Sơn

Chính vì việc này mà Sơn xảy ra cãi vọ với vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Tươi và bố vợ là ông Nguyễn Xuân Đoát. Trong quá trình cãi vã, Sơn lao xuống bếp lấy con dao chém 2 nhát vào người ông Đoát. Trong đó có một nhát trúng đầu khiến nạn nhân phải khâu 2 mũi.

Về phần Sơn, gây án xong hắn bỏ trốn vào trong rừng sâu. Cùng thời điểm, người dân địa phương trình báo sự việc lên Công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Mường Ảng đã chỉ đạo các cán bộ điều tra vào cuộc khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

Hiện trường vụ án

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, đối tượng Nguyễn Trường Sơn bị bắt giữ và đưa về trụ sở Công an để phụ vụ công tác điều tra. Qua test nhanh thì phát hiện Sơn dương tính với ma túy

Trong lúc truy bắt đối tượng quyết liệt chống trả nên đã làm một số chiến sĩ Công an bị thương. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

