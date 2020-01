Mâu thuẫn gia đình, hai nam thanh niên ăn lá ngón tự tử ở Nghệ An

Hai nam thanh niên ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã ăn lá ngón tự tử sau mâu thuẫn. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do trúng độ quá nặng nên không qua khỏi.

Theo tờ Tuổi trẻ đưa tin, ngày 24/1, UBND xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An ) cho biết: trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 nam thanh niên ăn lá ngón tự tử.

Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 23/1 (tức ngày 29 Tết Nguyên đán), gia đình anh M.V.S. (26 tuổi, ngụ bản Piêng Khăm 1, xã Bắc Lý) và anh L.V.C. (32 tuổi, ngụ bản Kèo Nam, xã Bắc Lý) phát hiện hai người có biểu hiện lạ, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội. Kiểm tra kỹ thì phát hiện hai người này đã ăn lá ngón.

Ngay sau đó, anh S. Và anh C. được gia đình đưa đến Bệnh viện huyện cấp cứu. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng hai nạn nhân vẫn không qua khỏi do nhiễm độc quá nặng.

Ảnh minh họa

Trong ngày 29 Tết, bệnh viện đã bàn giao thi thể lại cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương. Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của hai nam thanh niên này được xác định là do mâu thuẫn gia đình.

Theo nghiên cứu của khoa học, lá ngón là loại cây chứa kịch độc, thường mọc nhiều ở các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Sơn La, Nghệ An... Lá ngón còn có các tên gọi khác như hoàng đằng, đoạn trường thảo, câu vẫn...

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đàm Chính – Trung tâm Chống độc (bệnh viện Bạc Mai), thành phần có thể giết người của cây lá ngón chính là các alkaloid có trong toàn bộ cây. Độc tính này giảm dần theo thứ tự rễ, lá, hoa, quả và thân cây.

Chất độc này được hấp thụ cực nhanh thông qua đường tiêu hóa, chỉ mất khoảng 5 – 30 phút. Thời gian gây tử vong từ 1 – 7 tiếng đồng hồ. Theo nghiên cứu, chỉ cần nhựa lá ngón dính vào tay rồi tiếp xúc với thức ăn, viết thương hở... thì chất độc có thể ngấm vào cơ thể, gây triệu chứng khát, choáng mặt, buồn nôn và dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Theo các chuyên gia, với những người bị ngộ độc lá ngón thì chỉ có thể cứu sống trong vòng 1 giờ đồng hồ sau khi nhiễm độc. Nếu gặp người ngộ độc lá ngón cần nhanh chóng cho họ nôn ra ngoài.

Giận chồng, người phụ nữ ăn lá ngón tự tử

Nga Đỗ (t/h)