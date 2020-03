Mâu thuẫn lúc mời rượu, nam thanh niên liều mạng đâm chết thầy giáo

Trong lúc mời rượu tại quán nhậu, do xảy ra mâu thuẫn nên nam thanh niên đã liều mạng lấy dao đâm chết thầy giáo dạy thể dục.

Ngày 12/3, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ đâm chết thầy giáo thể dục xảy ra trên địa bàn tỉnh. TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Tám (31 tuổi) 12 năm tù về tội danh Giết người . Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Tr. (32 tuổi, giáo viên thể dục một trường THCS huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Theo cáo trạng, ngày 2/4/2019, Tám cùng nhóm bạn đi ăn nhậu tại một quán nhậu địa bàn huyện Xuân Lộc. Sau đó, nhóm anh Tr. đến ngồi chung bàn. Trong lúc nhậu nhẹt, anh Tr. mời rượu bia qua lại với một số người ngồi cùng bàn nhưng bị Tám ngăn cản.

Trong cơn say, cả hai người lao vào ẩu đả, đánh nhau. Anh Tr. dùng tay đấm vào đầu Tám, sau đó được bạn bè can ngăn, khuyên nhủ nên cả hai dừng lại. Tuy nhiên, Tám tới xe lấy dao từ trong cốp và chuẩn bị dắt xe. Lúc này anh Tr. cầm ghế nhựa, chạy theo đánh Tám. Trong cơn bực tức, nam thanh niên liều mạng dùng dao tấn công anh Tr. rồi lên xe bỏ chạy. Người dân nhanh chóng đưa anh Tr. đi cấp cứu nhưng không may vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Khắc Tám là nguy hiểm cho xã hội . Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo dùng dao tấn công bị hại, thể hiện tính chất côn đồ. Tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, bồi thường chi phí mai táng, tang lễ, phía bị hại cũng đã làm đơn bãi nại,... Bị cáo cũng có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, gia đình có người thân có công với cách mạng. Mặc khách, bị hại cũng có một phần lỗi dẫn đến vụ việc trên nên HĐXX quyết định tuyên phạt án tù như trên.

Trước đó, TAND tỉnh Quarg Nam cũng xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Tuấn Huy (26 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) 10 năm tù về tội “Giết người”. Ngày 18/8/2018, Huy cùng Nguyễn Văn X. (SN 1975, trú thị trấn Hà Lam) sang nhà hàng xóm nhậu.





Trong lúc nhậu, giữa ông X. và Huy xảy ra mâu thuẫn do ông X. liên tục mắng chửi Huy uống không hết rượu trong ly. Hai bên cãi nhau khá gay gắt, sau đó Huy quyết định bỏ về. Tuy nhiên, Huy sau đó quay lại chỗ ông X. xin thuốc lá thì bị nạn nhân tiếp tục chửi bới. Bực tức, Huy lấy chiếc nạng gỗ trong nhà hàng xóm đánh mạnh vào đầu bạn nhậu khiến người này thương nặng. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vế thương quá nặng.

