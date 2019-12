Nguyên nhân sâu xa vụ chồng ép vợ uống thuốc diệt cỏ sau ân ái

Liên quan đến vụ việc chồng ép vợ uống thuốc diệt cỏ, ngày 24/12, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam lần 2 đối với đối tượng Vũ Văn Lộc (SN 1992, trú tại thôn 14, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) để làm rõ hành vi giết người

Trước đó, ngày 17/12, VKSND tỉnh Đắk Nông cũng đã phê chuẩn quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn Lộc.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây Lộc nghi ngờ vợ là chị Vũ Thị H. (SN 199) có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác. Lộc dò hỏi nhưng vợ phủ nhận hoàn toàn. Do đó, Lộc đánh đánh vợ khiến chị H. tức giận bỏ về TP Buôn Ma Thuột ở một tuần.

Cũng trong thời gian này, Lộc và chị H. thống nhất với nhau rằng sẽ ly hôn. Đến ngày 2/12/2019, chị H. trở về nhà để giải quyết việc ly hôn với Lộc. Khoảng 3h ngày 3/12/2019, Lộc và H. nói chuyện với nhau và có quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, sau khi quan hệ xong, hai người lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Trong lúc tức giận, Lộc hùng hổ chạy xuống bếp lấy chai thuốc diệt chuột 1 lít cầm lên đưa vào phòng ngủ rồi khống chế đổ vào miệng chị H. 3 lần và dùng tay bịt chặt miệng vợ. Sau đó, Lộc cầm chai thuốc diệt chuột còn lại đổ vào miệng uống với ý định tự tử.

Tuy nhiên, một số người thân phát hiện sự việc và đưa vợ chồng Lộc đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Cư Jút. Sau đó, hai bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Vùng Tây Nguyên ở TP Buôn Ma Thuột.

Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của Vũ Văn Lộc đã hồi phục và được di lý về trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông để phục vụ điều tra. Còn chị H. vẫn đang nguy kịch và được điều trị tại bệnh viện.

