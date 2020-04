Mâu thuẫn vì một câu nói trên mâm rượu, nam thanh niên cầm dao chém bạn nhậu nguy kịch

Sáng 2/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Y Chinh Byă (18 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, H.Cư Kuin, Đắk Lắk ) để điều tra về hành vi giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 22/10/2019, sau khi đi làm về, Y Chinh cùng với 5 thanh niên khác sống cùng xã rủ nhau về nhà Y Mơk Adrơng tổ chức ăn nhậu. Trong nhóm nhậu này có cả anh Y Pha Ênuôl (22 tuổi, cùng xã).

Cả nhóm nấu đồ ăn rồi lôi rượu ra uống đến khoảng 20h cùng ngày thì anh Y Pha đứng dậy chào mọi người xin phép về trước vì còn có việc. Đúng lúc này, Y Chinh “tiện mồm” nói với Y Pha rằng “về thì về đi, hết mồi nhậu nên về à”.

Y Chinh tại cơ quan điều tra

Nghe câu nói này, Y Pha nghĩ rằng Y Chinh có thái độ xúc phạm mình nên vô cùng tức giận. Không nói không rằng, Y Pha quay lại chỗ ăn nhậu dùng tay tát vào mặt Y Chinh một cái.

Bị đánh bất giờ, Y Chinh liền chạy ra phía sau lấy con dao rồi lao vào chém Y Pha hai nhát ở vùng đầu, tay khiến nạn nhân gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, mọi người vào can ngăn, khống chế Y Chinh và đưa anh Y Pha đi cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng nguy kịch.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Y Pha đã qua khỏi cơn nguy kịch. Giám định pháp y cho thấy, Y Pha bị thương tật 38%. Đến ngày 18/2/2020, Công an huyện Cư Kuin sơ kết điều tra vụ án và đề nghị VKSND cùng cấp ra quyết định chuyển vụ án cho Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra theo thẩm quyền.

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, đến nay Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ để ra quyết định bắt Y Chinh về hành vi giết người.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý vụ án.

