Mâu thuẫn với bố đẻ, nghịch tử vung dao chém bố trọng thương

Thông tin trên báo ANTĐ, chiều ngày 28/3, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng nhận được tin báo về vụ chém người, gây hậu quả nghiêm trọng tại phố An Dương, phường An Dương. Nạn nhân là ông V.V.N (SN 1960).



Theo đó, đối tượng gây án là Vũ Anh Tuấn (SN 1983), con trai ruột của ông N. Diễn biến vụ việc được kể lại rằng, khi đang ở nhà, giữa ông N. và Tuấn có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi cọ, Tuấn bất ngờ cầm dao chém 3 nhát vào vùng đầu, cổ khiến ông N. gục tại chỗ.

Sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng phường An Dương phối hợp với nghiệp vụ Công an quận Lê Chân đã bắt giữ được Vũ Trần Anh Tuấn khi đối tượng xuất hiện trên đường Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân, vào lúc 21h, cùng ngày 28/3. Được biết, tên Tuấn từng có tiền án tiền sự, vừa đi cải tạo trở về. Hiện, vụ việc đang được Công an quận Lê Chân xử lý.



Trước đó, vào chiều ngày 7/2, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh), đối tượng chém mẹ ruột tử vong, cha và em ruột bị thương.



Theo diễn biến vụ án, vào ngày 6/2, khoảng 17h40, tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội, ông N.V.T và bà N.T.B, bố mẹ ruột của Cảnh đang ngồi giữa sân làm hoa. Giữa 3 người đã xảy ra tranh cãi. Con nóng giận nổi lên, Cảnh cầm dao vung chém mẹ ruột tử vong. Khi bố và em trai vào can ngăn, Cảnh tiếp tục vung dao dọa chém.

Hoảng sợ, ông T chạy ra ngoài tri hô người dân ứng cứu, Cảnh đã iếp tục chém một người hàng xóm bị thương. Ngay sau đó, các nạn nhân được những người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức.

Sau khi gây án, Cảnh vào nhà lấy chiếc xe máy Honda Wave bỏ trốn khỏi hiện trường, theo hướng về huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Thông tin từ người nhà của các nạn nhân cho hay, gần đây Cảnh biểu hiện thần kinh không bình thường, có dấu hiệu bị Trầm cảm ..