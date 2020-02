Màu xấu nhất thế giới và 'nhiệm vụ' đặc biệt nhằm tác động đến thói quen hút thuốc lá

PANTONE 448 C được coi là màu xấu nhất thế giới, tuy nhiên nó lại mang một 'sứ mệnh đặc biệt' nhằm tác động đến thói quen hút thuốc lá của người dân.

Các chuyên gia nghiên cứu đã khẳng định, hình ảnh của màu sắc được cho là có ảnh hưởng đến tâm lý con người. Quan điểm này đã được áp dụng trong nghệ thuật, thiết kế và thậm chí là các chiến lược quảng bá sản phẩm. Nhiều màu sắc được sử dụng với mục đích khác nhau, chẳng hạn như mang ý nghĩa "lạc quan", "thân thiện" và "hài hòa". Tuy nhiên, có một màu sắc lại đại diện cho sự... ô nhục, bị nhiều người 'hắt hủi'. đó chính là PANTONE 448 C - mã màu được coi là màu xấu nhất thế giới. PANTONE 448 C được tạo ra trong hệ quy chiếu RGB là 74-65-42, CMYK là 33- 43- 80- 82 và mã màu web là # 4A412A.

Do đâu mà PANTONE 448 C lại phải mang 'danh hiệu' màu xấu nhất thế giới? Vào năm 2016, chính phủ Úc đã hợp tác với công ty nghiên cứu thị trường Gfk Bluemoon để tổ chức cuộc khảo sát khoảng 1000 người hút thuốc ở độ tuổi 16-64. Việc khảo sát này nhằm tìm ra thứ màu sắc mà "hầu hết mọi người không thích" và sẽ được dùng để in trên các bao bì thuốc lá

Kết quả là PANTONE 448 C đã được chọn. Người tham gia khảo sát cho biết màu sắc này khiến mọi người nghĩ về "cái chết", "bẩn thỉu", thậm chí là "phân trẻ con". Một số 'đối thủ' khác của nó là màu xanh lá cây, trắng, màu be, xám đen và vàng mù tạt, nhưng không màu nào có khả năng 'giảm sự hấp dẫn' và 'tối đa hóa tác hại nhận thức' như PANTONE 448C.

Ban đầu, chính phủ Úc dự định gọi tên màu này là "màu xanh ô liu"; tuy nhiên Hiệp hội Ô liu Úc lo ngại rằng nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của họ, do đó PANTONE 448C được đổi tên thành "màu nâu sẫm". Kể từ năm 2016, các gói thuốc lá tại Úc phải bắt buộc sử dụng màu sắc này trên bao bì.

Sự thay đổi này đã đem lại kết quả khá khả quan, các báo cáo cho thấy hiệu quả của PANTONE 448 C dường như thành công hơn cả mong đợi. Những người nghiện thuốc lá cho biết họ cảm thấy bao thuốc lá mới khiến họ cảm giác tồi tệ hơn so với các loại cũ.

Sau đó, PANTONE 448C được sử dụng rộng rãi trên nhiều quốc gia khác như Pháp, Anh, Na Uy, Ả Rập Saudi và Israel. Thậm chí, vào tháng 1/2020 mới đây, một đạo luật đã được thông qua ở Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu sử dụng màu PANTONE 448 C trong bao bì thuốc lá.

Chi Nguyễn (t/h)