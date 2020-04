Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 3863/BGTVT-CYT về một số nội dung liên quan đến vận chuyển hành khách, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 22/4. Theo đó các hoạt động vận tải có phần được "nới lỏng" hơn sau khi hết cach ly xã hội . Tuy nhiên, chủ phương tiện và các nhân viên, hành khách phải đảm bảo nghiêm ngặt các điều kiện y tế về phòng, chống dịch.

Máy bay, xe khách, taxi hoạt động thế nào từ hôm nay?

Đối với lĩnh vực hàng không, đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM được khai thác với tổng tần suất 20 chuyến khứ hồi/ngày, các đường bay giữa Hà Nội/TP.HCM và Đà Nẵng được khai thác tổng tần suất 6 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay, các đường bay Hà Nội/TP.HCM đi các địa phương khác mỗi hãng được khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày, các đường bay giữa các địa phương khác mỗi hãng cũng được phép khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Đối với lĩnh vực đường bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách nội tỉnh.

Với vận tải hành khách liên tỉnh, các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ (Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Hà Giang) xe tuyến cố định chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ. Còn xe tuyến cố định các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp được hoạt động tối đa đến 50% theo biểu đồ.

Xe buýt bắt đầu hoạt động sau thời gian tạm dừng.

Xe hợp đồng, xe du lịch cũng chỉ hoạt động tối đa đến 30% tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% với các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Đối với lĩnh vực đường sắt, tuyến Hà Nội - TP.HCM chỉ được khai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày (3 chuyến đi và 3 chuyến ngược lại). Các tuyến đường sắt còn lại duy trì mỗi tuyến một đôi tàu khách/ngày.

Đối với lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định vận tải hành khách nội địa. Vận tải hành khách liên tỉnh chỉ được tối đa một chuyến/tuyến/ngày.

Bắt buộc khai báo y tế đối với hành khách trước khi lên phương tiện

Cũng theo công văn, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải phải trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải. Thực hiện khử khuẩn các bề mặt phương tiện trước và sau khi kết thúc chuyến đi, trong quá trình di chuyển cũng cần khử khuẩn thường xuyên tùy tình hình thực tế.

Bố trí hành khách phải ngồi giãn cách trên phương tiện, không quá 50% số ghế và cách một ghế hoặc bảo đảm cách nhau 1 m. Khuyến khích mở cửa kính đối với taxi, xe khách để thông gió tự nhiên trên phương tiện.



Người điều khiển phương tiện, người phục vụ và hành khách đi trên phương tiện phải đeo khẩu trang đúng cách, hạn chế nói chuyện và ăn uống trong chuyến đi, không khạc nhổ bừa bãi...

Hành khách sẽ phải khai báo y tế bắt buộc trước khi lên phương tiện. Ảnh: Hà Nội Mới



Đặc biệt, yêu cầu hành khách trước khi lên phương tiện phải khai báo y tế điện tử hoặc khai báo y tế giấy, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay.

Thời gian áp dụng các nội dung trên bắt đầu từ 0h ngày 23/4 cho đến khi có thông báo mới.



Xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại với 20-30% công suất Chiều ngày 22/4, UBND TP Hà Nội đã quyết định cho phép Tổng công ty Vận tải Hà Nội và các đơn vị làm dịch vụ vận chuyển như đối với xe taxi, xe ôm công nghệ, xe khách được hoạt động lại với công suất 20-30% và phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch. Áp dụng từ ngày 23-30/4.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã lên phương án vận hành xe buýt trong ngày 23/4 đạt từ 20-30% công suất phục vụ. Sau đó, tùy tình hình thực tế và chỉ đạo của thành phố, đơn vị sẽ nâng dần tần suất vận hành lại các tuyến buýt. Các chuyến xe chở không quá 20 người và không vượt quá 50% sức chứa.

Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/4

