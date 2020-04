Máy thở của GS Trần Ngọc Phúc có gì đặc biệt mà Nhật Bản và 30 quốc gia khác đều muốn có?

Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng

Phát biểu trong cuộc họp báo tối qua (6/4), Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Tokyo Ozaki Haruo khẳng định, số ca nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản tăng nhanh không chỉ dẫn đến tình trạng thiếu giường bệnh mà còn tăng nguy cơ lây nhiễm chéo trong Bệnh viện

Theo ông Ozaki Haruo, nếu tình trạng này xảy ra sẽ khiến đội ngũ nhân viên y tế đối mặt với nhiều nguy hiểm, không thể chăm sóc cho những bệnh nhân nguy kịch. Ngoài ra, ông cũng cảnh báo, 6 tuần tới chính là giai đoạn quan trọng trong việc ngăn chặn việc bùng nổ số ca lây nhiễm, kêu gọi người dân Tokyo hạn chế ra ngoài.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Tokyo cũng kêu gọi chính quyền thủ đô tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo tất cả các bệnh nhân nặng được điều trị tốt.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến nỗ lực khống chế của dịch COVID-19 tại Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngày 7/4 cho 7 tỉnh, trong đó có khu vực thủ đô Tokyo và Osaka. Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến tổ chức họp báo vào 19h tối nay (7/4) để lý giải quyết định của mình.

Theo Kyodo, tình trạng khẩn cấp này có hiệu lực từ 8/4 và kéo dài 1 tháng. Biện pháp này cho phép thống đốc các tỉnh tiến hành những bước ngăn chặn dịch bệnh quyết liệt hơn, từ việc yêu cầu người dân hạn chế ra đường đến hạn chế hoạt động của trường học và nhiều cơ sở khác.

Giáo sư (GS) Trần Ngọc Phúc (Kazufuku Nitta), 70 tuổi là Chủ tịch của công ty Metran – một công ty chuyên phát minh và sản xuất thiết bị dụng cụ y tế (trong đó có máy trợ thở cho người bị bệnh về đường hô hấp) tại Nhật Bản. GS Phúc là Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Nhật Bản.

Theo hãng Reuters đưa tin, công ty Metran vừa được chính phủ Nhật Bản đề nghị sản xuất hàng loạt máy thở cho động vật để chữa trị cho những người nhiễm COVID-19. Theo GS Phúc, lời đề nghị trên được đưa ra vào cuối tháng 3. Ngoài ra, hơn 30 quốc gia khác như Anh, Mỹ, Ấn Độ... cũng đang thương thảo cùng công ty về vấn đề này.

Công ty Metran cũng sản xuất máy thở cho người, tuy nhiên theo GS Phúc, máy thở thú y đơn giản hơn nên cũng dễ sản xuất hơn, chi phí lại chỉ bằng 1/10 máy thở cho người.



Người đứng đầu Metran cho hay: "Trong đại dịch COVID-19 sẽ không có đủ bác sĩ có kiến thức chuyên môn tại chỗ. Bởi vậy, một chiếc máy thở an toàn, đơn giản là điều cần thiết đối với những y bác sĩ chưa quen thuộc với các thiết bị y tế hiện đại".



Liên quan đến vấn đề này, công ty Metran cũng đang xem xét việc đưa vào vận hành một hệ thống sản xuất 5.000-15.000 máy thở, tuy nhiên thời gian cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.



Tính đến hết ngày 6/4, Nhật Bản có khoảng 3.500 bệnh nhân nhiễm COVID-19 với 85 ca thiệt mạng (không tính trường hợp ở du thuyền Diamond Princess). Con số này đã gây áp lực nặng nề lên hệ thống chăm sóc Sức Khỏe ở Nhật Bản - nơi có lượng dân số già cao nhất thế giới.





Tuần trước, chính phủ Nhật Bản ra lệnh cho các vùng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nặng nhất dành giường bệnh cho những ca bệnh nặng. Thủ tướng Shinzo Abe cũng báo cáo với Quốc hội về việc chính phủ có trên 8.000 máy thở để chữa trị những bệnh nhân nặng.

