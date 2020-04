Chiếc máy thở đầu tiên do Vingroup sản xuất đã được chuyển đến Bộ Y tế

Trong phiên họp Thường trực Chính phủ diễn ra vào chiều 13/4, báo cáo về các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Tập đoàn Vingroup báo cáo đã sản xuất được máy thở không xâm nhập đầu tiên và đã chuyển đến Bộ Y tế sáng 13/4.



Theo VTC News, Bộ Y tế đang phối hợp kiểm định máy thở để sản xuất và sử dụng trong trường hợp dịch bệnh lan rộng.



Tại phiên họp Thường trực Chính phủ chiều 3/4 trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, Tập đoàn Vingroup đã đăng ký sản xuất máy thở xâm nhập và không xâm nhập, dự kiến nửa cuối tháng 4 sẽ có sản phẩm cung ứng cho thị trường Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Cũng trong hôm 3/4, đại diện Vingroup cho biết: Dự kiến các lô linh kiện của máy thở không xâm nhập đầu tiên sẽ về đến nhà máy sau 2 tuần; 4 tuần sau sẽ có các lô linh kiện của máy thở xâm nhập. Một ngày sau khi đủ linh kiện, VinFast sẽ cho xuất xưởng các loại máy thở để chuyển Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định và cấp chứng nhận chất lượng trước khi đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.



Đặc biệt, máy đo thân nhiệt sản xuất thử nghiệm thành công có chi phí linh kiện chỉ 16 triệu đồng, thấp hơn hàng chục lần so với các máy bán trên thị trường hiện nay. Máy thở không xâm nhập có mức giá linh kiện khoảng 22 triệu đồng và máu xâm nhập là 160 triệu đồng.



Được biết trước mắt, Vingroup sẽ tặng Bộ Y tế 5.000 máy thở không xâm nhập để kịp thời phục vụ chống dịch.

VOV dẫn lại lời của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong b áo cáo về vấn đề hậu cần chống dịch , Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ký hợp đồng mua 46,15 triệu chiếc khẩu trang y tế; 268.500 khẩu trang N95, 174.300 bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 1-2 và 90.000 bộ trang phục chống dịch cấp độ 3-4.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cũng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất khẩu trang kháng nước, kháng khuẩn 870 để phục vụ cho việc xuất khẩu và nhu cầu trong nước.

Đối với khẩu trang y tế sẽ giao cho Bộ Y tế rà soát, thống kê năng lực sản xuất và nhu cầu xuất khẩu theo hướng khuyến khích xuất khẩu sau khi đảm bảo mua đủ số lượng cho tình huống dịch đã được phê duyệt, trên cơ sở đó đề xuất với Thủ tướng sửa đổi Nghị quyết số 20. Bộ Công an và Bộ Y tế làm rõ việc găm hàng khẩu trang y tế để xuất khẩu.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19



Thùy Nguyễn (t/h)