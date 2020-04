Vì sao COVID-19 tạo ra cuộc chạy đua sản xuất máy thở không xâm nhập?

Máy thở nhân tạo hay máy thở, là thiết bị được cấu tạo để tạo ra một dòng khí, với áp lực vừa đủ để đưa một thể tích khí vào phổi của người bệnh. Máy thở có tác dụng hỗ trợ cho phổi thực hiện trao đổi khí ở những bệnh nhân ngưng thở hoặc thở không hiệu quả, bệnh nhân được gây mê hoàn toàn, bệnh nhân khó thở do nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng...

Máy thở không xâm nhập là máy thở mà hỗ trợ thở máy không xâm nhập. Thở máy không xâm nhập (NIPPV) bao gồm: Thở máy hai mức áp lực dương (BiPAP) và Thở máy áp lực dương liên tục (CPAP).

Thở máy hai mức áp lực dương (BiPAP - Bilevel Positive Airway Pressure) là chế độ thở hỗ trợ hô hấp với 2 mức áp lực đường thở: hít vào (IPAP) và thở ra (EPAP), được thiết kế kèm chức năng Auto-Trak và IPAP Rise-Time để tạo hiệu quả thông khí tối ưu.

Thở máy áp lực dương liên tục (CPAP - Continuous Positive Airway Pressure) lại cài đặt một áp lực trong suốt thời kỳ hít vào và thở ra để làm thông những đường thở nhỏ và giữ các phế nang không bị xẹp cuối kỳ thở ra. Mục đích là để chống lại xẹp đường thở và phế nang do ứ dịch, tăng cường trao đổi khí, ti chuyển dịch ở phế nang vào trong mạch máu và làm giảm công thở của bệnh nhân. CPAP giúp bệnh nhân tự thở, thổi một dòng khí vào phổi bệnh nhân tạo ra áp lực dương liên tục trên đường thở.

Bác sĩ chữa trị cho một bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán. Ảnh: THX/TTXVN



Thở máy không xâm nhập là phương thức thở mà bệnh nhân thở tự nhiên nhưng bị áp đặt một áp lực dương liên tục hay áp lực dương hai mức trong suốt chu kỳ hô hấp.

Khi dùng máy thở không xâm nhập, bắt buộc bệnh nhân phải tỉnh táo và cơ hô hấp còn hoạt động được. Thở máy phương pháp này tránh được phải dùng mode thở xâm lấn, gây nhiều biến chứng và tác dụng phụ cho bệnh nhân.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID) có thể gây ra hội chứng suy hô hấp cấp tính, làm tổn thương phổi và khiến người bệnh khó thở. Lúc này, máy thở nói chung và máy thở không xâm nhập nói riêng có vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì sự sống của bệnh nhân.



"Đây là một căn bệnh cướp đi sinh mạng con người thông qua bệnh hô hấp. Họ không chết vì tim ngừng đập, họ không chết vì sốc. Bệnh nhân chết vì không thể đưa oxy vào máu, và điều đó khiến các cơ quan khác ngừng hoạt động theo", bác sĩ Albert Rizzo - Giám đốc Y tế tại Hiệp hội Phổi Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của máy thở.

Khi đại dịch bùng phát, số lượng bệnh nhân tăng lên cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu sử dụng máy thở tăng vọt. Tại nhiều nơi, dịch bệnh bùng phát quá nhanh đã dẫn đến việc quá tải máy thở. Các cơ quan y tế, các nhà chính sách và các công ty đang tìm đủ mọi cách để có thêm máy thở một cách nhanh nhất.

Tại Mỹ, các hãng xe hơi như GM, Tesla hay Fordcũng đang tập trung sản xuất máy thở. Ford đã bắt tay với hợp tác với đơn vị y tế Healthcare GE thuộc tập đoàn công nghiệp General Electric để sản xuất 50.000 máy thở trong khoảng 3 tháng tới. Nhiều công ty hàng không và ô tô khác như Airbus, GKN, Renishaw, Thales, Meggitt, McLaren, Ferrari, Fiat Chrysler hay Nissan được cho là cũng đã tham gia nghiên cứu phát triển loại máy thở có thể sản xuất nhanh, phục vụ công tác chống dịch.

Tại Đức, Chính Phủ nước này mới đây đặt hàng thêm 10.000 máy thở của Hãng Dragerwerk AG, tương đương một năm sản xuất của công ty này. Đại diện Dragerwerk cho biết sẽ mở rộng quy mô sản xuất và dồn nhân công các mảng khác tập trung cho việc sản xuất thiết bị y tế.

Tại Việt Nam, mới đây, Vingroup cũng cho biết đã huy động tất cả các Viện nghiên cứu của Tập và 2 nhà máy sản xuất ô tô, thiết bị thông minh để tập trung tìm kiếm và nghiên cứu các phương án để có thể sản xuất được các loại máy thở một cách nhanh nhất. Dự kiến, nhà máy của Vingroup có thể sản xuất 45.000 máy thở không xâm nhập và 10.000 máy thở xâm nhập mỗi tháng.

