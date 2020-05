Máy thở Trung Quốc bị bác sĩ Anh cảnh báo gây tổn hại cho bệnh nhân

Theo NBC News, một nhóm bác sĩ Anh đã viết một lá thư cảnh cáo với nội dung rằng 250 máy thở Trung Quốc mà nước này mua có nguy cơ "gây tác hại đáng kể cho bệnh nhân, bao gồm tử vong" nếu chúng được đưa vào sử dụng. Theo đó, loại máy này có "nguồn cấp oxy gặp vấn đề, không thể vệ sinh đúng cách, thiết kế lạ, hướng dẫn sử dụng khó hiểu và được chế tạo để sử dụng trong xe cứu thương chứ không phải Bệnh viện ".

Trước đó vào ngày 4/4, chính quyền London đã mua 300 máy thở từ Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ 9 ngày sau đó, nhóm bác sĩ và quản lý y tế cấp cao ở Anh đã cảnh báo về 250 máy thở mà họ nhận được thuộc mẫu Shangrila 510 do Công ty Beijing Aeonmed chế tạo có vấn đề. Phần lọc của các máy thở không thể làm sạch đúng cách, ống dẫn oxy không đáp ứng tiêu chuẩn của EU. Nhóm bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng số máy thở trên được thiết kế để sử dụng trong xe cứu thương, chứ không phải trong phòng bệnh. Một vấn đề khác là các bác sĩ Anh không quen thao tác với loại máy thở này, hướng dẫn khó sử dụng nên không phù hợp trong việc sử dụng ứng phó với đại dịch như hiện nay. Nhóm bác sĩ này yêu cầu thay thế những máy thở này với thiết bị phù hợp hơn, giúp thông khí để có thể chăm sóc tốt cho các bệnh nhân.

Các bác sĩ viết lá thư này làm việc cho một bộ phận thuộc Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) và được gửi trực tiếp tới quan chức cấp cao NHS. Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh, cơ quan giám sát việc mua máy thở từ nước ngoài cho biết họ đã nêu lại vấn đề với nhà sản xuất, tuy nhiên từ chối trả lời câu hỏi về việc tại sau loại máy này được chọn, có bao nhiêu máy thở được sử dụng,...

Chính phủ Anh cũng đã mua bộ xét nghiệm khác thể COVID-19 với giá 20 triệu USD từ Trung Quốc nhưng không thể sử dụng chúng vì "bị lỗi". Giống như Anh, nhiều nước đang phải tìm mua thiết bị y tế từ Trung Quốc do thiếu hụt nguồn cung, tuy nhiên những lô hàng này liên tục nhận phản hồi tiêu cực. Cuối tháng 3 vừa qua, Hà Lan đã phải thu hồi 600.000 khẩu trang từ Trung Quốc do không đạt chuẩn. Chính phủ Canada cũng cho biết khoảng 1 triệu khẩu trang mua từ Trung Quốc đều không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để các y bác sĩ sử dụng.

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) cũng vừa lên kế hoạch trả lại bộ dụng cụ xét nghiệm kháng thể của Trung Quốc vì "độ chính xác kém". Tây Ban Nha cũng vừa gửi trả hàng ngàn bộ kit xét nghiệm nhanh của Trung Quốc vì cho kết quả thiếu chính xác.

