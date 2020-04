Tầm quan trọng của máy thở xâm nhập trong điều trị COVID-19

Máy thở xâm nhập là gì?

Máy thở là một loại máy hỗ trợ bệnh nhân suy hô hấp nặng, bị ảnh hưởng tới phổi, như người mắc bệnh viêm phổi

Máy thở xâm nhập là máy thở sử dụng hình thức thông khí nhân tạo qua nội khí quản hoặc canun mở khí quản, phương thức thông khí xâm nhập. Bệnh nhân sẽ thở máy với thể tích lưu thông được đặt trước, tần số thở theo tần số tự thở của bệnh nhân.

Phương thức này có ưu điểm là kiểm soát được thể tích lưu thông của bệnh nhân nhưng không kiểm soát chặt chẽ được thông khí phút và áp lực đường thở thay đổi tùy theo tình trạng cơ học phổi. Khi sử dụng phương thức này, bệnh nhân không cần ngừng thở hoàn toàn, do đó không cần sử dụng thuốc giãn cơ.

Trường hợp nào cần sử dụng máy thở xâm nhập?

Máy thở xâm nhập được chỉ định dùng trong hầu hết các trường hợp suy hô hấp cấp, trừ các trường hợp cần thông khí theo phương thức giảm thông khí phế nang điều khiển.

Máy thở này còn được sử dụng khi bệnh nhân bị tổn thương phổi cấp do chấn thương đụng dập phổi, đuối nước; bệnh nhân bị giảm thông khí phế nang do bệnh lý thần kinh cơ, bệnh lý thần kinh trung ương, ngộ độc...

Một số trường hợp như đợt cấp của suy hô hấp mạn tính hay sau cấp cứu ngừng tuần hoàn cũng cần sử dụng máy thở xâm nhập.

Về tầm quan trọng của máy thở nói chung và máy thở không xâm nhập nói riêng trong cuộc chiến chống COVID-19, các chuyên gia nhận định, thiếu thiết bị này, mạng sống của bệnh nhân nặng sẽ lâm nguy.



"Lý do đây là cuộc khủng hoảng máy thở vì không có máy thở, bệnh nhân sẽ chết", Giáo sư David Story - Đại học Melbourne nhận định.

Giáo sư Sarath Ranganathan, một thành viên Tổ chức Phổi Australia cũng nhận định: "Những gì diễn ra ở Italy và Tây Ban Nha và mô hình mà các nhà toán học xây dựng khắp thế giới cho thấy, số người bị bệnh nặng khi mắc COVID-19 sẽ vượt quá khả năng chăm sóc của Bệnh viện , nhiều hơn số máy thở hiện có. Nếu không có máy thở, nhiều bệnh nhân lẽ ra có thể sống sót lại tử vong".

Kiều Đỗ (t/h)