Mẹ bầu mang song thai nhưng một đã chết lưu, bác sĩ 'chạy đua' cứu thai nhi còn lại

Đang mang thai tuần thứ 12, chị Hường được chẩn đoán mang song thai nhưng một thai đã chết lưu. May mắn, chị được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mổ can thiệp y học bào thai giữ tính mạng cho thai nhi còn lại.

Các bác sĩ cảnh báo những trường hợp mang song thai, đa thai đặc biệt là cùng trứng hay chung bánh rau cần theo dõi sát sao đề phòng nhiều biến chứng nguy hiểm.

Thai chết lưu to gấp đôi thai còn sống

Sáng 19/12, sản phụ Lộc Thị Hường (sinh năm 1997, ở Nghệ An, hiện làm công nhân tại Hưng Yên) ra viện sau 5 ngày sinh con tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Bệnh viện cho biết thời gian đã thực hiện 14 ca mổ can thiệp y học bào thai (đưa dụng cụ vào buồng ối để can thiệp, sau đó đóng lại chờ thai tiếp tục phát triển đến đủ tháng). Và sản phụ Hường là trường hợp đầu tiên sinh con trong số 14 ca được can thiệp.

BSCKI Nguyễn Thị Sim - Phó giám đốc Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh thăm khám cho sản phụ Hường trước khi xuất viện

Sản phụ cho thay thời điểm mang thai 12 tuần chị đi khám tại phòng khám ở Hưng Yên và được chẩn đoán mang song thai nhưng một thai đã chết lưu. Dù được bác sĩ tại phòng khám đó khuyên rằng một thai bị chết lưu sẽ dần tiêu đi nhưng sản phụ nhận thấy điều ngược lại. Thai đã chết ngày một to trong khi thai còn sống không thấy phát triển.



Ngay sau đó, hai vợ chồng chị tìm tới Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. BSCK I Nguyễn Thị Sim - Phó giám đốc Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh cho biết, bác sĩ xác định chị Hường mắc hội chứng truyền máu Ngay sau đó, hai vợ chồng chị tìm tới Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. BSCK I Nguyễn Thị Sim - Phó giám đốc Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh cho biết, bác sĩ xác định chị Hường mắc hội chứng truyền máu song thai chung một bánh rau với biến chứng thai không tim.



Bác sĩ lý giải, những trường hợp song thai chung bánh rau, tức chung nguồn dinh dưỡng, nếu không được chẩn đoán sớm sẽ kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm. Đối với trường hợp này là biến chứng song thai không tim.

"Một thai vẫn phát triển, một thai được xác định là lưu, nhưng thực chất thai này vẫn có các mạch máu, tuần hoàn bình thường. Do đó, thai lưu sẽ lấy dinh dưỡng từ thai đang phát triển, khiến thai bình thường cũng có nguy cơ lưu vì mất máu”, bác sĩ Sim giải thích.

Các bác sĩ đang thực hiện một ca can thiệp y học bào thai



Lúc này, chị Hường đang ở tuần thai thứ 26. Các bác sĩ nhận thấy đây là tình trạng nguy cấp nên tiến hành hội chẩn và quyết định mổ can thiệp bào thai. Việc can thiệp mổ bào thai nhằm cắt đứt hoàn toàn dinh dưỡng cho thai hỏng, đồng thời giữ lại tính mạng cho em bé còn sống ở trong bụng mẹ lâu nhất có thể.



BS Sim cho biết, sản phụ Hường có cổ tử cung quá ngắn, cơ địa yếu nguy cơ đẻ non nên sau ca can thiệp được giữ lại bệnh viện dưỡng thai.



“Quá trình giữ thai cho sản phụ này rất gian nan, thậm chí phải dùng những loại thuốc đắt nhất thế giới hiện nay", bác sĩ Sim kể lại. May mắn kéo dài thai kỳ đến tuần 33, sản phụ mới bị rỉ ối, chuyển dạ. Đêm 14/12 vừa qua, sản phụ nhanh chóng được mổ lấy thai.

Sau khi đưa em bé còn sống ra ngoài, các bác sĩ tiến hành lấy khối thai không tim đã chết lưu trước đó, lúc này đã phù to gấp đôi thai khỏe mạnh. Còn em bé chào đời chỉ nặng 1,2 kg nhưng hiện phát triển tốt, có thể sớm ra viện. Các bác sĩ nhận định vì thai lưu đã phát triển kích thước lớn, nếu kỹ thuật không không cẩn thận có thể khiến sản phụ vỡ tử cung, chảy máu.



Đề phòng hội chứng nguy hiểm khi mang song thai



PGS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho hay, thống kê của y văn thế giới cho rằng biến chứng song thai không tim khá hiếm gặp với tỷ lệ 1/35 nghìn ca. Từ giai đoạn trước đến nay, bệnh lý này chưa được quan tâm đúng mực.



Hội chứng truyền máu song thai chỉ xảy ra khi đa thai cùng trứng hoặc chung một bánh nhau. Nguyên nhân có thể do kích thước bánh nhau không đều hoặc gặp sự cố trong quá trình truyền máu khiến thai nhi phát triển không đều. Cũng có thể do dây rốn của các thai nhi xoắn vào nhau gây chèn ép, làm giảm lưu lượng máu cung cấp oxy và chất dinh dưỡng đến một trong số các thai, khiến thai này không thể phát triển bình thường. Hội chứng truyền máu song thai có thể gây ra nhiều biến chứng một trong số đó là biến chứng thai không tim.

Song thai cùng trứng hoặc chung bánh nhau có nguy cơ xảy ra hội chứng truyền máu



Nếu không được can thiệp, thai nhi sẽ dần mất tim thai. Nhiều trường hợp Nếu không được can thiệp, thai nhi sẽ dần mất tim thai. Nhiều trường hợp thai chết lưu khiến người mẹ đau đớn, thậm chí rối loạn tâm lý dẫn tới vô sinh sau này.



Bác sĩ khuyến cáo các trường hợp được phát hiện mang song thai hay nhiều thai hơn cần được theo dõi và tầm soát các nguy cơ như sinh non, vỡ ối sớm, tiền sản giật, Bác sĩ khuyến cáo các trường hợp được phát hiện mang song thai hay nhiều thai hơn cần được theo dõi và tầm soát các nguy cơ như sinh non, vỡ ối sớm, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ… Đặc biệt, khi phát hiện song thai cùng trứng hay chung bánh rau, cần đặc biệt chú ý khi có biểu hiện bụng to nhanh bất thường để đi khám đề phòng biến chứng.



Từ thực tế này, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ấp ủ nghiên cứu phương pháp can thiệp sớm bào thai để cứu tính mạng những thai nhi xấu số.



Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từng tiếp nhận điều trị cho 2 ca hội chứng truyền máu song thai biến chứng không tim. Em bé đầu tiên được mổ bắt ở tuần 30, hiện đã 3 tuổi. Theo PGS Ánh, can thiệp bào thai là kỹ thuật hiện đại nhất trong sản khoa hiện nay, có thể can thiệp được ở hầu hết cơ quan của bào thai, thậm chí cả não, tim, màng phổi. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện công đầu tiên trên cả nước thực hiện can thiệp bào thai.



Đến nay, đã có 14 ca được can thiệp và sản phụ Hường là trường hợp đầu tiên đã sinh con. Còn 13 sản phụ khác đã được can thiệp ổn định và đang theo dõi thai tại bệnh viện.



Hà Ly (t/h)