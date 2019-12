Mẹ bị cúm có nên cho con bú và cần làm gì để không lây cho con?

Virus cúm có thể tấn công bất cứ người nào sức đề kháng yếu và các bà mẹ đang cho con bú cũng không ngoại lệ. Nếu bị cảm cúm, bà mẹ hãy tìm hiểu những biện pháp sau để tránh lây bệnh cho con.



Ai cũng biết cúm là bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan. Bệnh do siêu vi lây lan gây bệnh ở đường hô hấp trên. Virus cúm có thể tấn công bất cứ người nào có sức đề kháng yếu.

Virus cúm không lây qua sữa mẹ

Vấn đề được các bà mẹ đang cho bú quan tâm là cúm có lây qua sữa mẹ hay không. Thông thường sau khi xâm nhập vào niêm mạc đường hô hấp trên, virus cúm vấp phải sự "chống cự" quyết liệt của các kháng thể IgA có sẵn trong dịch nhầy đường hô hấp. Các tế bào lympho, các đại thực bào luôn "tuần tra canh gác" cẩn thận và tìm cách ngăn chặn virus xâm nhập.



Nếu virus vượt qua được các lớp hàng rào bảo vệ bên ngoài, chúng sẽ xâm nhập vào hệ hô hấp, bắt đầu quá trình tổng hợp nên các virus mới và hủy tế bào để giải phóng ra các thế hệ virus con cháu.



Cho đến nay các chuyên gia nhận định khả năng virus đi vào máu là rất khó. Hiện tượng này chỉ có thể xảy ra ở những người có hệ miễn dịch quá yếu, hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng. Vì nồng độ virus trong máu là rất thấp, và rất hiếm trường hợp virus xâm nhập vào máu nên cho tới nay chưa có bằng chứng nào chứng minh virus cúm có khả năng lây lan qua đường sữa mẹ. Do đó, các mẹ bị cảm cúm vẫn có thể cho con bú.



Thực tế nhiều bà mẹ hiểu lầm rằng vì cho con bú khiến con lây bệnh. Vấn đề là trẻ lây bệnh từ mẹ qua đường hô hấp chứ không phải qua sữa mẹ. Trong quá trình cho con bú, nhiều mẹ sơ ý không đeo khẩu trang, chỉ cần hắt hơi hoặc vuốt ve con cũng làm lây lan virus cho trẻ. Do đó, bà mẹ bị cúm cần hết sức cẩn thận khi cho con bú.

Dừng cho con bú khi các triệu chứng nặng hơn



Sau khi các triệu chứng thuyên giảm, người mẹ có thể cho con bú trở lại. Tuy nhiên, người mẹ cần nhớ các nguyên tắc cách ly. Đeo khẩu trang khi cho con bú, tránh ho hay hắt hơi trực tiếp trước mặt trẻ. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, ho hoặc lau mũi vào khăn dùng 1 lần. Hạn chế tiếp xúc mặt đối mặt với trẻ. Trước khi cho con bú nhớ vệ sinh đầu ti sạch sẽ với nước ấm để tiêu diệt vi khuẩn.



Mẹ bị cúm khi đang cho con bú cần nhớ không nên ngủ cùng con, hãy cách ly bằng cách ngủ phòng riêng. Sau ít nhất 2 tuần mới, khi các triệu chứng giảm hẳn mới nên tiếp xúc bình thường với con.



Cách tốt nhất các mẹ nên tự vắt sữa và nhờ người khác cho trẻ bú bằng bình. Trong trường hợp người mẹ có dùng thuốc, hãy xin ý kiến tư vấn của bác sĩ.

