Mẹ bỉm sữa Hà Nội viết đơn xin nghỉ làm vì 'nhiễm virus corona' để được ở nhà trông con

Những ngày vừa qua, công an Hà Nội liên tiếp xử lý các trường hợp tung tin giả liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 61 ca nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19), trong đó 16 ca đã bình phục. Ngoài ra còn có 102 ca nghi nhiễm và 7.462 trường hợp âm tính đã được loại trừ.

Trong khi người dân cả nước đang nghiêm túc thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, vẫn còn có không ít các trường hợp tung tin đồn thất thiệt về COVID-19, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Theo thông tin từ Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, trong thời gian qua đơn vị đã phát hiện và xử lý 9 trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19.

Cá biệt có là trường hợp của chị N.T.H. (sinh năm 1991, trú tại xã Tân Tiến). Chị H. đã tự nhận bị nhiễm COVID-19 để được nghỉ làm ở nhà trông con. Trong đơn xin nghỉ làm gửi tới công ty, chị H. trình bày lý do là "nhiễm virus corona, cần cách ly với mọi người". Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt.

Công an xử lý một trường hợp tung tin giả liên quan đến COVID-19. Ảnh: CACC

Ngoài ra, cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ cũng phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp tung tin sai sự thật khác.

Cụ thể, ngày 7/3 vừa qua, Công an huyện Chương Mỹ phát hiện tài khoản facebook M.T.A.K. đăng tải nội dung: "Hà Nội phát hiện 3 ca dương tính đêm nay rồi đấy, Vĩnh Tuy 1, Bách Khoa 1, Trúc Bạch 1, ra khỏi nhà tránh các khu ấy ra nhé, chồng chị vừa đi họp khẩn về xong, run quá".

Nhận được thông tin, Công an huyện Chương Mỹ đã nhanh chóng xác minh, triệu tập chủ tài khoản lên cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, chị Đ.H.Y. (sinh năm 1990, trú tại xã Mỹ Lương) thừa nhận đưa tin sai sự thật và đồng ý xóa bỏ bài viết.

Một trường hợp khác là quản lý chung cư L.N. trên địa bàn đã tự ý chỉ đạo thông báo trên loa truyền thanh của chung cư với nội dung: "Hiện nay, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ đã có một trường hợp dương tính với COVID-19. Vậy chúng tôi thông báo các cư dân sinh sống tại tòa nhà không nên qua lại xã Lam Điền".

Thông tin này đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng không ít tới cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Được biết, các trường hợp vi phạm trên đều đã được công an huyện Chương Mỹ lập hồ sơ xem xét xử lý nghiêm theo các quy định của Pháp luật và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp tung tin giả về COVID-19

Kiều Đỗ (t/h)