Mẹ chém con rể gục tại chỗ chỉ vì… ghen tị anh này tặng điện thoại xịn cho vợ

Theo tin từ báo quốc tế, vụ án hy hữu này xảy ra tại Malaysia và từng gây xôn xao dư luận nước này suốt một thời gian dài. Theo đó, một bà mẹ ở Malaysia đã dùng dao chém con rể vì lòng ghen tỵ thường trực trong người.

Sự việc này xảy ra vào ngày 22/3/2013. Khi đó anh con rể tên Muhammad Taufik Abdullah đang đưa cho vợ mình một chiếc điện thoại mới ở dưới bếp. Đây là món quà với mục đích thể hiện tình cảm với vợ.

Nhưng cũng đúng lúc này, bà Hajijah Hussein (56 tuổi) bất ngờ cầm con dao lao vào chém con rể. Bị chém bất ngờ nên người con rể không kịp phản ứng, anh ta gục ngay tại chỗ, còn cô vợ tỏ ra vô cùng sợ hãi.

Chỉ vì ghen tị mà người phụ nữ lĩnh 2 tháng tù giam

Sau đó, nạn nhân được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi Sức Khỏe đã ổn định, anh con rể quyết định nộp đơn trình báo cảnh sát về vụ việc trên. Người mẹ vợ bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa diễn ra sau đó vài tuần, bà Hajijah Hussein thừa nhận đã cố tình dùng dao để gây thương tích cho con rể. Bà ta nói rằng, khi đó bà tấn công con rể vì ghen tị. Bà cảm thấy vô cùng không ưng ý khi con rể tặng quà cho vợ, điều đó làm bà rất thổng thương.

Thế nhưng, mọi lời giải thích của Hajijah Hussein đều không thể phủ nhận được việc chính bà đã dùng dao chém con rể. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt người phụ nữ này 2 tháng tù giam.

Cũng chính mâu thuẫn bộc phát này đã khiến cho cuộc hôn nhân của con gái bà và con rể từng có thời điểm gặp trục trặc. Hiện vụ việc đã dần bị quên lãng nhưng với con gái người phụ nữ này thì đây là ký ức vô cùng kinh khủng, nó khiến cuộc sống của cô từng rơi vào bế tắc vì “bên tình bên nghĩa, bên nào nặng hơn”.

