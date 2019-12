Mẹ cho ăn 2 muỗng chuối trước khi đi ngủ, bé 2 tháng tuổi tử vong thương tâm

Vụ việc đau lòng xảy ra ở tiểu khu Kebon Jeruk, Jakarta, Indonesia vào ngày chủ nhật (15/12) vừa qua. Theo trang Kidspot đưa tin, một bà mẹ 27 tuổi có tên Yuni Sari vì không biết những em bé từ 4-6 tuổi không thể ăn được thức ăn đặc nên đã vô tình cho 2 con gái sinh đôi của mình ăn 2 thìa chuối nhỏ vào tối hôm thứ 7 (14/12) trước khi đi ngủ.

Người phụ nữ nhớ lại: "Khi đó, các con tôi ăn xong đều rất ổn, chỉ có bé lớn bị nghẹn nên tôi đã ôm con một lúc". Người mẹ thủ thỉ: "Có lẽ, đó là số phận rồi, tôi chỉ cho con ăn 2 thìa chứ không phải cả quả chuối ".

Bé 2 tháng tuổi tử vong vì mẹ cho ăn chuối trước khi đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Yuni Sari phát hiện con gái lớn của mình đã ngừng thở. Dù đã tức tốc gọi xe cấp cứu nhưng tất cả đều quá muộn. Phía Bệnh viện đã báo cảnh sát, người mẹ 27 tuổi được mời về đồn để làm việc.

Nói về vụ việc, cảnh sát trưởng Kebon Jeruk cho biết: "Khoảng 8 giờ tối ngày 14/12, chị Yuni đã cắt chuối ra thành từng lát nhỏ rồi dùng thìa đút cho hai con gái ăn trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, đứa trẻ đáng thương được phát hiện đã chết. Thi thể bé gái được gia đình đưa đến trung tâm y tế cộng đồng của địa phương. Trên đường đi, nạn nhân bị chảy máu mũi, các nhân viên y tế xác nhận bé gái đã tử vong ".

Bà mẹ 27 tuổi khai nhận, chị không hề biết những đứa trẻ từ 4-6 tháng tuổi không thể ăn được thức ăn đặc bởi hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện nên mới gây ra hành động dại dột.

Dù chuối là loại trái cây rất giàu chất dinh dưỡng nhưng trẻ dưới 6 tháng tuổi không nên ăn loại thực phẩm này ở bất kỳ dạng nào.

Khi được đưa đi khám nghiệm tử thi ở bệnh viện Cipto Mangunkusumo (RSCM), các bác sĩ phát hiện một lát chuối bị mắt kẹt trong đường hô hấp của bé gái 2 tháng tuổi. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến đứa trẻ tử vong. Cảnh sát đã không buộc tội chị Yuni vì cái chết của bé gái hoàn toàn là vô tình.

Tiến sĩ Sutha Auraphairoj - một chuyên gia nhi khoa tại Thái Lan khẳng định: Dù chuối là loại trái cây rất giàu chất dinh dưỡng nhưng trẻ dưới 6 tháng tuổi không nên ăn loại thực phẩm này ở bất kỳ dạng nào bởi nó có thể dẫn đến tình trạng đầy bụng , chướng bụng, hóc, nghẹn, đe dọa tính mạng của trẻ.

Bé 1 tháng tuổi tử vong vì ông nội mớm rượu ngày đầy tháng. Nguồn: VTC 14

Thùy Nguyễn (t/h)