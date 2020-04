Mẹ đảm 8x gợi ý thực đơn thơm ngon cho cả tuần ở nhà cách ly chống dịch COVID-19

Tuy nhiên, trong những ngày cách ly toàn xã hội, mỗi sáng thức dậy chỉ cần nghĩ đến việc ăn gì, mua gì, nấu gì cũng đủ khiến nhiều người đau đầu. Tuy nhiên, với gợi ý thực đơn thơm ngon cho cả tuần của chị Hòa Phạm, đây chắc chắn sẽ trở thành "phao cứu tinh" cho các bà nội trợ khi ở nhà chống dịch COVID-19.

Hình ảnh chị Hòa và con trai. Ảnh: FBNV



Vốn là người đam mê nấu nướng và thử sức những món ăn mới, chị Hòa (đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) dù bận rộn đến mấy vẫn dành thời gian chuẩn bị những mâm cơm ngon cho gia đình. Với bà mẹ 8x, nấu nướng chính là niềm đam mê và hạnh phúc mỗi ngày của chị.



Mới đây, trong một nhóm chuyên về bếp núc, chị Hòa đã chia sẻ loạt mâm cơm gia đình trong một tuần vô cùng thơm ngon, đủ chất dinh dưỡng. Nếu chưa biết nấu gì cho gia đình trong những ngày chống dịch COVID-19, mọi người có thể tham khảo theo thực đơn của chị Hòa.

Chả cá viên sốt cà chua - Thịt nướng - Đậu đỗ luộc - Cam.

Tôm hấp rượu - Măng xào tía tô - Chả cá Nha Trang - Cải chíp xào tỏi - Dứa.

Mực ống hấp - Chả mực - Canh rau củ thả cồi sò điệp - Rau sống - Hoa quả.

Măng xào thịt bò - Tóp mỡ xào dưa chua - Canh trứng cà chua - Rau sống - Nho xanh.

Đậu đỗ luộc - Thịt xào chua ngọt - Nem rán - Rau sống - Nho.

Cá mối 1 nắng rán - Đùi gà rán - Rau muống luộc - Canh nước luộc rau muống dầm sấu - Táo.

Sườn ướp sốt BBQ nướng - Dưa bắp cải - Canh đầu cá Lăng - Rau sống.

Hướng dẫn cách làm mâm cơm tiết kiệm 50k. Nguồn: Feedy VN.