Mẹ Hồ Duy Hải nộp đơn kêu oan lên Chủ tịch nước, tiết lộ một tình tiết ngoại phạm

Theo Người lao động, ngày 13/5, bà Nguyễn Thị Loan (mẹ tử tù Hồ Duy Hải) và luật sư Trần Hồng Phong đã gửi đơn lên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và TAND Tối cao.

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải với lá đơn trình bày và giao nộp chứng cứ ngoại phạm, cho rằng con trai bị án oan.



Căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu về pháp y thì cho thấy hung thủ sát hại nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi chắc chắn thuận tay trái. Trong khi đó, Hải là người thuận tay phải, được chứng minh tại bản khai, thực nghiệm hiện trường và kết luận điều tra.

Do đó, luật sư và gia đình Hồ Duy Hải kiến nghị xem xét lại vụ án một lần nữa để đảm bảo tính khách quan. Trong đơn luật sư và gia đình viện dẫn mâu thuẫn về việc thuận tay trái hay tay phải khi gây án từng xảy ra đối với vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn.

Các vết cắt mạnh trên thi thể nạn nhân cho thấy hung thủ ra tay nhanh và dứt khoát. Từ đó, không loại trừ chuyện hung thủ ra tay cùng lúc có mặt cả 2 nạn nhân. Có thể hung thủ dùng ghế tấn công một trong hai nạn nhân trước, sau đó tấn công nạn nhân còn lại.

Tử tù Hồ Duy Hải

Trong đơn, gia đình và luật sư nêu rõ: "Theo các tài liệu về tội phạm học cho thấy tỉ lệ hung thủ cắt cổ nạn nhân từ phía sau cao hơn phía trước. Vì tư thế tấn công từ phía sau sẽ bất ngờ, khiến nạn nhân gần như không thể chống cự. Trong khi đó, nếu cắt cổ từ phía trước sẽ khó hơn nhiều vì nạn nhân dùng tay, chân chống cự lại. Trong vụ án này, gần như hung thủ là người rất thân quen hai nạn nhân, trong bối cảnh đã khuya và có ăn uống. Điều này cho thấy suy luận liên quan đến hai người yêu của nạn nhân là N.M.S và N.V.N. Tuy nhiên, rất tiếc trong hồ sơ vụ án không có thông tin xác định tình tiết ngoại phạm của hai người này".

Trước đó phiên tòa Giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán (HĐTP) TAND Tối cao quyết định bác đơn kháng nghị của Viện VKSND Tối cao và giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Quyết định này có hiệu lực ngay ngày 8/5 thời điểm công bố quyết định, tức, bản án tử hình Hồ Duy Hải (35 tuổi, ngụ Long An) có hiệu lực ngay. Theo luật tố tụng, đây là phán quyết cuối cùng nhưng nếu gia đình bị án tiếp tục kêu oan, vụ án vẫn có thể được lật lại.

Y án tử hình đối với Hồ Duy Hải