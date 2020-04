Mẹ lĩnh án 6 năm tù vì bán “cái ngàn vàng” của con gái 13 tuổi cho bác sĩ

Tuy nhiên, trong phần thủ tục, cả hai bị cáo đá rút đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạm. Như vậy, cả hai bị cáo chấp nhận bản án sơ thẩm.

Trước đó, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đức Nhân 57 tháng tù về 2 tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và Mua dâm người dưới 18 tuổi. Còn bị cáo Tuyết lĩnh 6 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

Theo bản án sơ thẩm, do cần tiền trả nợ, Tuyết ở TP Hồ Chí Minh đã rao bán trinh tiết của con gái qua mạng xã hội . Đến cuối tháng 9/2018, Tuyết tiếp tục lên mạng xã hội tìm người mua trinh Trẻ em thì gặp Nguyễn Đức Nhân. Tuyết ra bán trinh tiết của con gái cho Nhân với giá 100 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Nhưng sợ vướng vòng lao lý nên Nhân từ chối. Song vẫn hứa sẽ tìm người có nhu cầu với điều kiện Tuyết phải gửi ảnh khỏa thân của cháu T. cho Nhân. Tuyết đồng ý và gửi luôn “ảnh nóng” của con gái có che mờ mặt.

Ngày 18/10/2018, Nhân thông báo tìm được người mua dâm trẻ em nên đã nhắn Tuyết đưa con gái ra Hà Nội. Khoảng 1 tuần sau, người phụ nữ đưa bé gái ra gặp Nhân.

Song khi gặp mẹ con Tuyết, Nhân lại nói khách hàng đã từ chối. Từ lý do trên, Nhân đề nghị trả 30 triệu đồng để anh ta quan hệ tình dục với cháu T. trong vòng 6 thàng. Trung bình, mỗi tháng Nhân quan hệ với T. từ 1 – 2 lần. Nhưng Tuyết chỉ đồng ý bán trinh con gái cho Nhân 1 lần.

Đến ngày 26/10/2018, Tuyết nhận 15 triệu đồng rồi ép con gái đi theo Nhân vào nhà nghỉ để anh ta dâm ô và quan hệ tình dục nhiều lần. Đến cuối tháng 6/2019, vì lo sợ nên Tuyết đã đến Công an đầu thú và trình báo toàn bộ sự việc.

