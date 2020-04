Mẹ Neymar tuyên bố chia tay người tình trẻ kém 29 tuổi vì phát hiện sự thật sốc

Nhanh như khi đến với nhau, chỉ sau gần 2 tuần công khai mối quan hệ với người tình trẻ kém 29 tuổi, mẹ Neymar bà Nadine Goncalves đã quyết định chia tay. Theo báo chí quốc tế, nguyên do khiến bà Nadine quyết định chia tay vì phát hiện ra nhiều bằng chứng nghi vấn Tiago Ramos là người đồng tính.

Bà Nadine Goncalves đã chia tay chồng là ông Neymar Santos Sr hồi năm 2016 sau 25 năm chung sống. Khoảng 1 năm trở lại đây, bà Nadine đã qua lại với Tiago Ramos (22 tuổi), game thủ trò chơi Free Fire, hiện đang là cầu thủ nghiệp dư thuộc đội 4K Easy ở giải NFA League tại Brazil. Tiago Ramos trẻ hơn Neymar 6 tuổi và từng tâm sự rằng anh là fan ruột Neymar, rất mong muốn được gặp mặt Ngôi Sao bóng đá hàng đầu Brazil

Tuy nhiên, bà Nadine đã phát hiện Tiago từng hẹn hò với Mauro - nam đầu bếp của ngôi sao đội PSG và nam diễn viên hài Brazil tên Carlinhos Maia. Biết tin tình trẻ có thể là người đồng tính, bà Nadine vô cùng thất vọng, ngay cả Neymar cũng choáng váng. Sau đó, Tiago Ramos được cho là đã bị đuổi cổ khỏi dinh thự sang trọng của mẹ Neymar.

Được biết, khi mẹ công khai đang cặp kè 'phi công trẻ', Neymar không hề cảm thấy khó chịu gì. Thậm chí, trong sinh nhật lần thứ 28 tổ chức tại Paris, Pháp của mình, Neymar đã gửi lời mời Tiago tới kinh đô ánh sáng dự tiệc. Được gia đình ủng hộ, đặc biệt từ cậu con trai cưng Neymar, Nadine Goncalves đã quyết định công khai tình cảm bằng bức ảnh tình tứ với Tiago Ramos trên Instagram gây sốt mạng xã hội





Chi Nguyễn (t/h)