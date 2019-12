Mẹ nữ sinh giao gà không liên quan đến vụ án con gái bị sát hại

TAND tỉnh Điện Biên quyết định, vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại sân vận động TP Điện Biên Phủ. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác chuẩn bị tại khu vực xét xử gồm: lều bạt đã được dựng, bàn ghế đã được sắp xếp, loa đài, màn hình chiếu đã được lắp. Ngoài ra khu vực dành cho từng nhóm đối tượng đã được phân định.

Ngoài địa điểm xét xử vụ án, dư luận còn đặc biệt quan tâm đến việc mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1977, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là Trần Thị Hiền có tham dự phiên xử ngày mai hay không?

Liên quan đến vấn đề này, Ông Phạm Văn Nam – Chánh án TAND tỉnh Điện Biên (chủ tọa phiên tòa ngày mai) cho biết: HĐXX không triệu tập bị cáo Trần Thị Hiền đến xử 9 bị cáo tham gia vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. “Trong vụ án này, người đại diện hợp pháp của là bố đẻ chứ không phải Trần Thị Hiền. Thế nên, bà Hiền không đến tòa vào ngày mai”, ông Nam nói.

Như vậy, trong phiên xét xử ngày mai, bố đẻ nữ sinh Cao Mỹ Duyên là ông Cao Văn Cường sẽ được triệu tập đến tòa. Ngoài ông Cường có thể còn một số người thân khác trong gia đình sẽ đến tham dự.

Đánh giá về phiên xét xử ngày mai, ông Nam cho biết thêm: TAND tỉnh Điện Biên đã xét xử nhiều vụ án khác nhau liên quan đến giết người, cướp của, hiếp dâm… thế nhưng vụ án ngày mai được đưa xét xử có nhiều tình tiết dã man với gần 10 bị cáo. Các bị cáo đều là người có nhân thân xấu, có tiền án tiền sự, hành vi phạm tội là vô cùng dã man, độc ác gây bức xúc trong dư luận.

Điểm quan trọng trong vụ án này là các bị cáo đã bàn bạc, tính toán từ trước như bàn tính với nhau về việc bắt cóc nạn để chiếm đoạt tài sản cho đến hiếp dâm, giết người, phi tang thi thể và dàn dựng câu chuyện sau khi vụ việc bị phát giác.

Ngoài ra, vụ án này được xét xử lưu động để mọi người có thể đến theo dõi. Ngoài ra, việc xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục trong quần chúng nhân dân.

Phiên tòa dự kiến làm việc trong vòng 3 ngày (từ 26 – 28/12). Sẽ có hai thẩm phán đều hành phiên xử là Phạm Văn Nam và Nguyễn Trọng Đoàn, trong đó, thẩm phán Nam làm chủ tọa. Sẽ có 9 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

9 bị cáo bị đưa ra xét xử ngày mai được xác định gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, được cho là kẻ chủ mưu); Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu (là hai vợ chồng, cùng 44 tuổi, ngụ xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Lường Văn Hùng (28 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên); Lường Văn Lả (27 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Phạm Văn Dũng (47 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Cầm Văn Chương (45 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên).

