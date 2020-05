Mẹ ôm 3 con tự tử ở Hòa Bình: Từng ra suối tìm đường chết nhưng được chồng phát hiện

Liên quan đến vụ việc người mẹ ôm 3 con tự tử ở Hòa Bình, đến nay, gia đình và hàng xóm nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc và không hiểu nguyên nhân vì sao.

Kể từ khi hay tin chị Lý Thị H. (24 tuổi) đưa 3 con gái nhỏ (sinh năm 2014, 2016 và 2019) ra suối tự tử, người dân xóm Suối Kho (xã Hùng Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình) cho biết họ chưa từng chứng kiến sự việc nào đau lòng đến vậy trên quê hương mình.

"Sống từng này tuổi, tôi chưa bao giờ thấy vụ việc nào đau xót đến thế, 4 mạng người chứ ít đâu, nghĩ thôi cũng thấy xót xa cho gia đình", anh Tình (36 tuổi), sống ở ngay cạnh hiện trường là một nhánh suối nhỏ thuộc sông Bôi, chia sẻ.

Theo anh Tình, nhà chị H. có 7 người gồm: 2 ông bà, 2 vợ chồng chị H. và 3 đứa con gái. Mọi người đều sống hoà thuận với hàng xóm, chưa từng thấy có điều tiếng hay mâu thuẫn gì với ai cả.

"Nhà tôi bán hàng tạp hoá ở đầu làng, mọi người trong gia đình này vẫn hay ra mua đồ, không thấy có gì khác lạ”.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 4 mẹ con chị H.

Còn bà Tám (51 tuổi, ngụ xã Hùng Sơn) - chủ của vườn cam cạnh suối Kho thì cho biết, chị Lý Thị H. là người dân tộc Dao, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn và hoạt bát, ai cũng mến. Chị H. cũng trông rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì.

"Khoảng hơn 20h ngày 6/5, tôi đang làm mây tre đan thì nghe thấy tiếng khóc thét ở dưới khu vực gần vườn nhà mình, hoảng hồn, tôi hỏi to xem là ai và vì sao khóc. Lúc ấy tôi nghe tiếng bố chồng chị H. khóc nấc đáp lại: 'Chị ơi, khổ lắm! Con nhà em mang 3 đứa con đi tự tử rồi…'. Sau đó, mọi người mới tập trung xuống, hô hào tìm kiếm đưa thi thể 4 mẹ con chị H. lên", bà Tám kể lại.

"Gia đình tôi không có họ hàng nhưng nghĩ chỉ thương mấy đứa cháu, chúng nó có tội tình gì đâu. Đứa đầu 5 tuổi, đứa thứ hai 3 tuổi, đứa bé nhất mới có 5 tháng thôi, chúng nó còn bé quá. Mấy đứa bé xinh mà khôn lắm. Hôm nay vừa mới đi làm hồ sơ chuẩn bị cho đứa lớn đi học lớp 1".

Theo bà Tám, chồng chị H. làm nghề lái xe, đi làm suốt ngày, vợ thì đi làm công ty. Bố mẹ anh H. cũng là những người hiền lành, quanh quẩn làm lụng ở nhà.

"Ai cũng hiền lành cả mà lại xảy ra chuyện như vậy”, bà Tám nghẹn lòng.

Người thân khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của mẹ con chị H.

Trước đó, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, tối 6/5 trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình phát hiện 1 phụ nữ cùng 3 con nhỏ tử vong tại một nhánh suối nhỏ thuộc sông Bôi qua địa bàn thôn Bản Dao, xã Hùng Sơn. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là do ngạt nước.

Anh Triệu Văn H. (25 tuổi), chồng chị H. cho biết, khoảng 4h chiều hôm đó, anh nhìn thấy vợ và các con ra khỏi nhà liền hỏi "sao lại đi đâu giờ này", đứa con gái 6 tuổi trả lời là đi sang nhà bà ngoại nên anh không nghi ngờ gì. Trước đó, chị H. cũng từng có ý định đưa các con ra suối tự tử nhưng bị chồng phát hiện.

"Về mọi người hỏi thì nó bảo việc gì cháu phải chết, cháu chỉ doạ thế thôi. Ai ngờ lần này nó làm thật", một người bác của anh H. kể.



Cũng có một số người đặt giả thuyết về việc mẹ con chị H. trượt chân ngã xuống khi đi hái thuốc nhưng chưa ai dám khẳng định điều gì. Hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.



Kiều Đỗ (t/h)