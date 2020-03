Mẹ ra Trạm Y tế khai báo, 9x thực tập tại BV Bạch Mai mới chịu đi cách ly tập trung

Ông cũng bổ sung, vấn đề lây nhiễm ở Bệnh viện Bạch Mai gồm 2 yếu tố: Một là BN 86 và BN 87 - 2 điều dưỡng BV Bạch Mai; hai là BN 133 (nữ, 66 tuổi, huyện Tân Phong, tỉnh Lai Châu) từng đến Bạch Mai để điều trị bệnh.



Ngoài 3 trường hợp trên, ngày 25/3 cũng đã ghi nhận thêm trường hợp bệnh nhân 88 tuổi ở huyện Văn Lâm (Hưng Yên, đang điều trị bệnh tại BV Bạch Mai) có kết quả xét nghiệm dương tính, con dâu của bệnh nhân này (66 tuổi, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên) trong thời gian đến thăm bố chồng cũng đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.



Bệnh viện Bạch Mai là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao vì theo ông Chung, BV này có rất nhiều khoa, nhiều bệnh nhân với nhiều loại bệnh khác nhau. Hơn thế nữa, BV đã ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19, lại có đầy đủ các yếu tố như: dưỡng lão, bệnh nhân nặng, đông người qua lại… nên nguy cơ trở thành ổ dịch và lây lan sang các tỉnh là rất cao.

Được biết, danh tính nữ sinh này là P. T. T. T (SN 1998), đang theo học một trường Cao đẳng Y trên địa bàn Hà Nội. Thời gian gần đây, 9x có đi thực tập ở BV Bạch Mai, đến tối 21/3 thì về quê ở xã Sơn Trung (huyện Hương Sơn) lúc 21h.

Nhà chỉ có 2 mẹ con nên T. tự cách ly tại nhà, không tiếp xúc với mẹ, cũng không đi ra ngoài nên mọi người xung quanh cũng không hay biết. Đến trưa ngày 25/3, mẹ T. đến Trạm Y tế xã khai báo vụ việc. Ngay lập tức, cơ quan chức năng và ngành Y tế xã Sơn Trung cùng huyện Hương Sơn đã đến tận nhà, đưa T. vào khu cách ly tập trung của xã.

Sau đó, khu vực nhà T. cũng được tiến hành phun thuốc khử khuẩn. “Khi lực lượng chức năng đến, em T. rất hợp tác. Hiện tại, sức khỏe của em ổn định, chưa có biểu hiện lạ”, ông Hào bổ sung.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19