Mê sống ảo, 4 youtuber Hàn Quốc bị bắt vì dàn dựng truy đuổi người nhiễm Covid-19

Theo Thanh Niên, tờ Koreaboo đưa tin Cảnh sát Hàn Quốc đã tạm giữ nhóm 4 youtube Hàn Quốc vì dàn dựng truy đuổi người nhiễm Covid-19 khiến người dân TP. Daegu và cư dân MXH nước này hoảng sợ.

Cảnh dàn dựng truy đuổi "bệnh nhân" nhiễm Covid-19

Trước đó, vào chiều 29/1, một nhóm Youtube Hàn Quốc đã lên kế hoạch dàn dựng truy đuổi người nhiễm Covid-19. Được biết, những người này thuộc kênh Similar Boys (kênh YouTube nổi tiếng với các clip “troll” người đi đường bằng những hành động kỳ quặc, quái đản hay vui nhộn). Hai thành viên đã mặc đồ bảo hộ màu trắng, giả làm lực lượng kiểm dịch, một thành viên khác giả làm bệnh nhân mắc virus corona chủng mới chạy trốn trong đám đông tại quảng trường ga Dongdaegu và các khu vực xung quanh TP. Daegu, Hàn Quốc.

Môt nhân chứng cho biết: "Có một bệnh nhân đang xông xuống cầu thang khi cố gắng chạy khỏi những người mặc đồ bảo hộ y tế đuổi theo mình. Hai người trông như nhân viên kiểm dịch vừa chạy theo bệnh nhân vừa la lớn: anh Park Min Jae, anh Park Min Jae!" Chứng kiến sự việc trên, nhiều nhân chứng tỏ ra sợ hãi, tin rằng đã có thêm trường hợp mới nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc. Người dân hoảng loạn bỏ chạy, giữ khoảng cách an toàn với "bệnh nhân" đang bị đuổi, không quên ghi hình lại và đăng tải trên MXH.

Sau đó, nhóm Youtuber này dừng lại và nói với các nhân chứng rằng đó chỉ là phân cảnh được dàn dựng. Trái với phản ứng nhóm Youtube này mong đợi, là những người bị lừa chỉ bất ngờ, bật cười vì mình đã cả tin thì đám đông đều tỏ ra phẫn nộ. Hành động này của nhóm Youtuber đã bị phản đối dữ dội, và một người đã quyết định báo cảnh sát về nhóm người này.

Khi bị đưa về trụ sở, nhóm Youtuber trên nói rằng họ làm vậy chỉ để nâng cao nhận thức của người dân về virus corona cũng như nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa, như đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Cảnh sát sau đó đã cảnh cáo cả nhóm vì tác động tiêu cực của màn dàn cảnh truy đuổi người nhiễm Covid-19 nói trên. Trước trò đùa này, cư dân mạng tỏ ra rất bức xúc, phẫn nộ và lên tiếng chỉ trích, tuyên bố sẽ tẩy chay kênh Similar Boys.

Quảng trường ga Dongdaegu, TP. Daegu - nơi đang là tâm dịch của Hàn Quốc

Hiện Hàn Quốc là nước có số ca nhiễm bệnh cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục, với tổng cộng 2.337 ca bệnh. Con số ca dương tính với virus corona vẫn đang tăng mạnh trong những ngày gần đây tại xứ sở kim chi này. Vào ngày 28/2, Hàn Quốc ghi nhận con số ca nhiễm mới Covid-19 kỉ lục trong ngày là 571 trường hợp, mức tăng cao nhất được ghi nhận trong một ngày tại nước này từ khi dịch bùng phát.

Tại Việt Nam vào ngày 29/1 vừa qua, tài khoản Youtube tên Đ.Đ. đã đăng một video có tên "Giả Vờ Nhiễm Virus Corona Troll VyVy" khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, nam Youtuber đã làm clip giả vờ bị nhiễm virus corona để thử phản ứng một bạn gái. Đầu tiên, để giả vờ bị nhiễm virus corona, nam thanh niên đã đeo khẩu trang, sau đó nằm gục trên san nhà và liên tục ho lớn. Khi cô gái trong clip hỏi anh chàng Đ. Đ bị sao, nam youtuber không trả lời mà tiếp tục nằm ho.

Thấy vậy, cô gái trong clip hoảng sợ, bỏ chạy vào trong phòng. Sau đó, cô gái trở ra và trang bị quần áo, khẩu trang cùng kính để tự bảo vệ mình. Cô gái lại gần thanh niên nhưng không dám đỡ người này dậy mà chỉ dùng chân lay lay anh ta. Sau khi đoạn video trên được đăng tảy, cư dân mạng đã chỉ trích hành động của youtuber này, cho rằng đoạn clip quá phản cảm, không đúng thực tế, gây hoang mang dư luận.

Chi Nguyễn (t/h)