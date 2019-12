Mẹ trẻ 8x khoe công thức làm chè cốm mộc thơm ngon cho ngày đông lạnh

Chị Hòa cùng con trai nhỏ.

Để làm chè cốm mộc, nguyên liệu chính không thể thiếu chắc chắn là cốm. Cốm non là những hạt có màu xanh non chứ không phải màu hơi vàng hay màu xanh mướt như của hóa chất. Những hạt cốm được chọn phải là những hạt lúa nếp chắc, mỏng và dẻo dai. Khi cắn nhẹ hạt cốm, người nếm sẽ cảm nhận được vị bùi bùi, hơi dai dai và thơm mát.



Cách làm chè cốm mộc theo công thức được chị Hòa Phạm chia sẻ:



Chuẩn bị nguyên liệu:



Cách nấu chè cốm mộc:



Bước 1: Lá dứa cắt khúc khoảng 2cm và cho vào nấu chung với khoảng 1,5 lít nước. Đun đến khi nào thấy mùi thơm, nước chuyển sang màu xanh thì vớt lá dứa ra để lại nước.



Bước 2: Cho đường phèn vào nước lá dứa vừa đun, đun đến khi tan đường thì cho cốm vào và hạ nhỏ lửa để cốm không bị nát.



Bước 3: Cho bột sắn (đã khuấy tan với ít nước lạnh) vào nồi chè tạo độ sánh. Tắt bếp, cho thêm dừa nạo sợi hoặc nước cốt dừa. Cuối cùng, múc ra bát và thưởng thức khi còn nóng.



