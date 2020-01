Mẹ trẻ mách cách làm siro quất húng chanh chẳng lo ho ngày Tết

Lưu ý, khi làm siro quất húng chanh các nguyên liệu phải thật đảm bảo, được làm sạch trước khi tiến hành chế biến. Không cho nước lã bởi cốt siro sẽ được tiết ra từ quất và đường phèn; nếu cho nước lã sẽ khiến siro bị hỏng và mất tác dụng. Nên chọn quất xanh già để còn có tinh dầu.

Dưới đây là công thức làm siro quất húng chanh được bà mẹ trẻ có nickname Lavender Sunday chia sẻ.



Chuẩn bị nguyên liệu:





250 gr quất xanh

200 gr húng chanh

100 gr diếp cá

1 vài lát

Cách làm:



Đường phèn giã nhỏ, nếu là miếng nhỏ sẵn thì để nguyên; quất bổ đôi, gừng đập dập nhỏ lấy nước cốt trộn đều. Cho quất đã bổ cùng gừng trộn với đường phèn giã nhỏ, ướp hỗn hợp này trong 2 tiếng.



Sau đó, cho hỗn hợp lên nồi sên. Đun cho hỗn hợp sôi lên khoảng 20 phút, cho lá diếp cá và lá húng chanh vào, khi sôi thì để lửa liu diu nấu trong vòng 60 phút hoặc 80 phút tùy độ sánh của siro mình cảm nhận.



Lưu ý để lửa nhỏ, đậy vung; thỉnh thoảng mở vung, đảo đều tay. Đun đến khi nước hỗn hợp chuyển màu nâu, sánh như mật ong là được.



Đợi siro nguội thì lọc bằng vải màn hoặc túi lọc sạch để lấy siro nguyên chất. Đựng siro bằng chai thuỷ tinh để đảm bảo vệ sinh, không độc hại, siro ko bị lên men. Bảo quản siro ở ngăn mát tủ lạnh có thể sử dụng được 6 tháng.





Siro quất húng chanh dùng trị ho , long đờm, nhiệt miệng, giảm viêm họng cho các bạn nhỏ dưới 1 tuổi rất tốt, hơn nữa còn dùng cho Bà bầu chống chỉ định kháng sinh. Khi dùng nên pha với nước ấm để có hiệu quả tốt nhất.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng Cách làm Bài thuốc trị ho tiêu đờm từ lá húng chanh. Nguồn: Feedy.

Thùy Nguyễn (Ảnh, CT: Lavender Sunday)