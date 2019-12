Xót xa mẹ trẻ mất mạng vì tắc tia sữa khi con mới được 2 tháng tuổi

Mới đây, trên một hội nhóm mạng xã hội có chia sẻ thông tin về người mẹ trẻ tên là Nguyễn Thị M.N, sinh con ngày 3/9 đã tử vong sau khi bị tắc tia sữa khiến các mẹ hết sức bàng hoàng.

Gia đình nhỏ của chị M.N.

Bài viết được chia sẻ trên facebook



Nào ngờ tình trạng tắc tia sữa diễn biến trầm trọng tới mức nhiễm trùng máu. Bà mẹ đã không qua khỏi, để lại chồng và đứa con thơ mới 2 tháng tuổi. Trên facebook cá nhân, anh P.N - chồng chị M.N cũng xác nhận vợ mình đã qua đời và anh nhận được nhiều lời chia buồn, động viên từ bạn bè, người thân.



Câu chuyện này thực sự khiến các mẹ đang cho con bú không khỏi lo lắng. Hiện tượng tắc tia sữa khá phổ biến nhưng rất nhiều người chỉ nghĩ rằng vài ngày sẽ hết và chỉ cần tự xoa bóp, chữa tại nhà.



Biểu hiện phổ biến của tắc tia sữa là căng tức ngực, sưng đau vùng ngực, thậm chí ngực cứng, nóng rát và đỏ. Nặng hơn, người mẹ bị tắc tia sữa có thể sốt cao, cảm giác vô cùng đau đớn, khó chịu.



Theo các bác sĩ khi bị tắc tia sữa cần phải xử lý sớm, chỉ cần để kéo dài quá 2 ngày đã có thể gây biến chứng nguy hiểm. Phổ biến nhất, tắc tia sữa khiến người mẹ đau đớn, suy nhược cơ thể, nếu không khắc phục sớm có thể mất sữa nuôi con.



Các biến chứng nguy hiểm khác có thể xảy ra như: viêm tuyến vú khi đó bầu ngực sờ thấy cục cứng, nặn sữa không ra, đầu ngực sưng tấy. Viêm xơ hóa tuyến vú thậm chí là hoại tử khi các khối mủ trong ngực bị vỡ ra và đi vào máu, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến nội tạng hoặc gây nhiễm trùng.



Nặng hơn nữa là biến chứng áp xe vú xảy ra với người bị tắc tia sữa từ 1 tuần trở lên. Biểu hiện vùng da bên ngoài nổi sẩn, mẩn đỏ hoặc sưng tấy kèm cảm giác nóng rát. Khi sờ vào ngực sẽ thấy cục cứng, bên trong có nang chứa đầy mủ, cảm giác đau nhức sâu bên trong ngực, đau hơn khi sờ vào hoặc cử động cánh tay. Vú bị áp xe thường sưng to hơn, cứng chắc hơn bên còn lại, hạch nách cũng phát triển. Vú không tiết ra sữa hoặc tiết ra rất ít. Biến chứng này có thể đe dọa tính mạng các mẹ.



Do đó, khi phát hiện có triệu chứng đau tức, căng cứng vú, không tiết ra sữa thì các mẹ cần đến bệnh viện để được thăm khám và xử trí kịp thời.

