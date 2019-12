Mẹ trẻ suýt phải trả giá đắt vì cho con ăn cơm với vừng lạc, bài học khiến nhiều phụ huynh thót tim

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của bà mẹ trẻ tên Thu Hà. Được biết sự việc xảy ra hôm 20/12, khi chị Hà đang bón cho con trai 3 tuổi ăn cơm với món vừng lạc.

Cụ thể, đó là khoảng 6h tối chị bón cho con ăn cơm với vừng lạc. Như bao đứa trẻ khác, con trai chị Hà cũng có thói quen vừa ăn vừa chơi. Bất ngờ thấy con trai ho sặc sụa như cố nôn ọe ra mà không được. Một lúc sau nguôi đi, mẹ cho con ăn tiếp nhưng cơn ho lại kéo đến không ngừng. Bà mẹ trẻ linh tính con đang bị hóc cái gì đó trong miệng nên đưa đi khám.

Bài chia sẻ của chị Hà nhận được hàng ngàn lượt bày tỏ cảm xúc và chia sẻ



Trước quyết định vô lý này, hai vợ chồng chị Hà cương quyết đưa con ra thằng BV Tai mũi họng Trung ương. Nhiều bác sĩ khám đi khám lại rồi tiếp tục chụp X-quang thêm lần nữa mới phát hiện cậu bé bị hóc dị vật.



Bác sĩ cân nhắc phương án nội soi lấy dị vật ra tuy nhiên, cậu bé đang trong tình trạng khó thở. Do vậy, đây là phương án cuối cùng khả thi ở thời điểm hiện tại.



"Bố mẹ bắt đầu run sợ nhưng vẫn quyết định kí vào tờ cam kết mổ cho con. Con hay ốm vặt nhưng trộm vía chưa phải vào viện lần nào. Con bắt đầu bị gây mê, ngồi ngoài phòng phẫu thuật con khóc thét gọi bố mẹ rồi lịm dần. Lúc này mẹ đã khóc rất nhiều nhưng chỉ biết thầm xin trời phật cho con qua kiếp nạn này".



May mắn, ca nội soi kết thúc tốt đẹp. Bác sĩ lấy ra dị vật là 2 hạt lạc đưa cho bà mẹ trẻ. Bác sĩ giải thích nếu để chậm 1 - 2 tiếng nữa con có thể phải sống thực vật hoặc thậm chí là không qua khỏi.

Hai hạt lạc được các bác sĩ lấy ra



Câu chuyện chị Hà chia sẻ thực sự khiến các ông bố bà mẹ giật mình bởi nhiều người vẫn hàng ngày vô tư cho con ăn vừng lạc như một món ăn khoái khẩu mà không biết chúng có thể gây nguy hiểm cho con.



Sau sự việc này, một số mẹ bỉm sữa rút ra bài học nên giã thật nhỏ hạt lạc để trẻ không bị hóc. Đồng thời các mẹ luôn để mắt đến con khi ăn bất cứ thức ăn gì.

Một số quy tắc phòng ngừa nguy cơ hóc nghẹn thức ăn ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cha mẹ cần nhớ:



- Cho trẻ ngồi ngay thẳng trong lúc ăn, tập trung vào bàn ăn không vừa ăn vừa chơi.



- Nhiều trẻ có thói quen nhai chậm hay ngậm cơm nhưng cha mẹ không hối thúc con khi ăn – hãy dành nhiều thời gian để bé tận hưởng và hoàn tất bữa ăn.



- Chia suất ăn cho trẻ thành nhiều phần. Mỗi lần chỉ đưa một lượng nhỏ thức ăn ra khay/bát của bé.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) hướng dẫn sơ cứu trẻ hóc dị vật