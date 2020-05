Mẹ trẻ và con trai 1 tuổi tử vong do ngạt khí máy phát điện, bài học để đời cho nhiều hộ gia đình

Nguyên nhân ban đầu khiến 2 mẹ con tử vong được xác định là do bật máy phát điện để trong nhà kín và không mở cửa thoát khí trong khi ngủ khiến cả 2 đều bị ngạt.

Sáng 10/5, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, hình ảnh về trường hợp 2 mẹ con tử vong do ngạt khí máy phát điện. Vụ việc được nhiều người chia sẻ và hoảng sợ.



Cùng ngày, Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã lên tiếng xác nhận vụ việc và cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc này. Hiện cả 2 nạn nhân đã tử vong.

Hình ảnh bé trai tử vong khiến nhiều người không khỏi đau lòng.



TTXVN dẫn lại lời Đại tá Phạm Văn Hội - Trưởng Công an huyện Gia Viễn cho biết, vụ việc xảy ra vào tối 8/5. Hôm đó, trên địa bàn huyện bị mất điện. Gia đình chị Bùi Thu Trang (sinh năm 1993, tại phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn) đã sử dụng máy phát điện để dùng các thiết bị điện khi ngủ. Nơi xảy ra vụ việc là địa điểm được chị Trang thuê để kinh doanh



Đến sáng 9/5, không thấy chị Trang ra khỏi phòng nên người giúp việc đã gọi liên tục nhưng không thấy ai mở cửa. Đến khi mở được cửa thì thấy chị Trang và cháu Nguyễn Thành Phúc (sinh năm 2019) nằm trên giường như đang ngủ. Gọi mãi không dậy, đến gần người giúp việc phát hiện 2 người này đã bất tỉnh.



Sau đó, hai mẹ con nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn nhưng cháu bé đã tử vong sau đó. Người mẹ được tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu nhưng đến rạng sáng 10/5 cũng không qua khỏi.

Ban đầu, Công an huyện Gia Viễn xác định nguyên nhân khiến 2 mẹ con tử vong là do ngạt khí máy phát điện trong phòng kín. Hiện tại, vụ việc vẫn được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.



Sự việc đau lòng nêu trên cũng là lời cảnh báo cho các gia đình khi sử dụng máy phát điện, cần cẩn trọng và tuân thủ đúng nguyên tắc vận hành máy, tránh để xảy ra tình trạng đáng tiếc.

Thêm nạn nhân tử vong ngạt khí máy phát điện. Nguồn: VTC

Thùy Nguyễn (t/h)