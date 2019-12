Mẹ tự nhổ răng sữa cho con, 3 tháng sau mới phát hiện chiếc răng mắc kẹt trong phổi

Mới đây, TS.BS Trịnh Hồng Nhiên – Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) thông tin về một ca bệnh hy hữu. Bé gái 8 tuổi ở thành phố Cần Thơ có một chiếc răng mắc kẹt trong phổi vừa được lấy ra thành công.

Các bác sĩ tiến hành nội soi lấy chiếc răng ra ngoài



3 tháng sau, bé gái bị ho dai dẳng dùng thuốc không khỏi người mẹ mới đưa con đi chụp X-quang và tìm ra thủ phạm là chiếc răng sữa trong phổi.



TS.BS Trịnh Hồng Nhiên - người trực tiếp nội soi cho bệnh nhi cho biết, đây là ca bệnh khá hy hữu. Lần đầu tiên ông thực hiện nội soi lấy răng sữa nằm sâu trong phổi và rất khó thực hiện.

Do chiếc răng nằm sâu trong phổi lâu ngày dẫn đến tình trạng viêm phổi . Bệnh chỉ biểu hiện ho kéo dài nên cha mẹ càng khó nhận biết. Các bác sĩ nhận định phải điều trị thời gian dài bé gái mới khỏi bệnh.

Chiếc răng sữa của bé gái được lấy ra



Trẻ từ 6-8 tuổi bắt đầu thay răng sữa, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không tự nhổ răng cho trẻ tại nhà bởi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không ít trường hợp chiếc răng không may lọt vào đường thở, rơi xuống phổi có thể gây tắc đường thở, khó thở tím tái, xẹp nửa phổi thậm chí nguy hiểm tính mạng.



Đặc biệt, việc tự nhổ răng sữa tại nhà, bố mẹ có thể bỏ qua thời điểm "vàng" để nắn chỉnh, sửa chữa những lệch lạc răng vĩnh viễn ở giai đoạn sớm của trẻ, điều này vô tình khiến những chiếc răng sau này của trẻ mọc lên bị lệch, không thẳng hàng...



Your browser does not support HTML5 video.