Mẹ tử tù Hồ Duy Hải: “Nước mắt tôi đã chan dài từ Nam ra Bắc”

Diễn biến vụ án Hồ Duy Hải: 14/1/2008: Phát hiện án mạng ở Bưu điện Cầu Voi (ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Nạn nhân là Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1985) và Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1987). Cả hai bị sát hại bằng cách cắt cổ. 16/1/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Long An ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản. 21/3/2008, Hồ Duy Hải bị bắt. 1/12/2008, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên án tử hình Hồ Duy Hải về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản. 28/4/2009: TAND tối cao TP Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩm. 24/5/2011: Chánh án TAND tối cao ra quyết định không kháng nghị bản án phúc phẩm. 24/10/2011: Viện trưởng VKSND tối cao ra quyết định không kháng nghị bản án phúc thẩm. 17/5/2012: Chủ tịch nước bác đơn ân xá án tử hình đối với Hồ Duy Hải. 24/11/2014: Hội đồng thi hành án quyết định thi hành án tử hình Hồ Duy Hải vào ngày 5/12/2014. 4/12/2014: Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản sang TAND tối cao đề nghị hoãn thi hành án tử hình Hồ Duy Hải và xem xét lại toàn bộ vụ án. Sau đó, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn ký văn bản hỏa tốc yêu cầu Hội đồng thi hành án tỉnh Long An tạm hoãn thi hành án tử hình. Tiếp đó, Hội đồng thi hành án ra quyết định tạm hoãn thi hành án tử hình ngày 5/12/2014. 22/11/2019: Viện trưởng VKSND tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. 6/5/2020: TAND tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm.