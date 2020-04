Mẹ và bố dượng bạo hành con đến chết có thể bị truy cứu tội giết người với tình tiết tăng nặng nào?

Được biết, sáng ngày 2/4, gia đình đã hoàn tất thủ tục an táng cho nạn nhân. Sự việc khiến bà ngoại của cháu bé cũng như người dân sống cận vô cùng đau đớn. Vụ việc còn gây phẫn nộ trong dư luận vì hành động thú tính, độc ác của mẹ đẻ và bố dượng nạn nhân.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 1/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn hỏa tốc giao Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý vụ việc theo đúng quy định Pháp luật

Ngày 2/4, Công an quận Đống Đa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án Giết người sau khi bé N.N.M.M. (3 tuổi) bị mẹ đẻ và bố dượng bạo hành đến tử vong. Công an quận Đống Đa đã bàn giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo đúng thẩm quyền.

Công an đang điều tra vụ cháu M. bị bạo hành đến chết

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với vợ chồng Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn để làm rõ về cái chết của cháu M. (3 tuổi, con riêng của Lan Anh).

Như SKCĐ đã đưa tin, ngày 31/3, người thân của cháu M. đăng lên mạng xã hội thông tin, Tuấn và Lan Anh đã hành hạ cháu trong vòng 24 ngày dẫn đến tử vong. Kèm theo đó là những hình ảnh thi thể nạn nhân với nhiều vết bầm tím. Theo kết quả giám định pháp y mà gia đình có được, nạn nhân bị gãy xương hàm, lún xương sọ, tổn thương não.

Theo dõi sự việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động mất nhân tính của cặp vợ chồng Lan Anh – Tuấn. Luật sư Thơm cho rằng, hành vi này cần xử phạt thật nghiêm khắc.

Cũng theo luật sư Thơm, nếu có căn cứ xác định mẹ và bố dượng của nạn nhân sử dụng vũ lực hành hạ nạn nhân dẫn đến tử vong thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người. Dẫn điều 123 Bộ luật hình sư, kẻ gây ra vụ việc phải chịu tình tiết định khung cơ bản là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ.

Hai đối tượng được cho là mẹ đẻ và bố dượng ác nhân bạo hành bé M. (hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội)

Nếu người phạm tội có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với hình phạt tù từ 7 – 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Cũng theo dõi vụ việc này, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, trước hết cơ quan điều tra cần làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Cần làm rõ những thương tích đó hình thành do ngoại lực tác động hay nguyên nhân khác để làm rõ cháu có bị bạo hành dẫn đến tử vong không.

Ngoài ra, nếu cần có thể khai quật tử thi để khám nghiệm nhằm tìm ra cơ chế gây ra các vết thương. Từ đó, thu thập dấu vết, chứng tích về hành vi bạo hành, cố ý gây thương tích để củng cố hồ sơ buộc tội.

Sau khi có đủ chứng cứ, nếu xác định mẹ đẻ và cha dượng là những người hành hạ khiến cháu bé tử vong thì hoàn toàn có đủ căn cứ xử lý hình sự họ về tội Giết người.

Với vụ này, luật sư nhận định nhiều tình tiết định khung tăng nặng sẽ được áp dụng như: Giết người dưới 16 tuổi, giết người mà mình có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn.

Nga Đỗ (t/h)