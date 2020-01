Mệnh kiêng xông nhà 2020 gia chủ cần tuyệt đối tránh kẻo rước họa cả năm

Xem tuổi xông nhà và mệnh kiêng xông nhà tốt nhất theo gợi ý của nhóm nghiên cứu đến từ CLB Phong thủy Thăng Long. Việc chọn tuổi xông đất 2020 trước hết dựa vào việc chọn Chi của tuổi hợp với năm Tý, từ đó chọn những người có Can hợp với Can của mệnh của gia chủ.

Theo đó, năm tới là năm Canh Tý nếu chọn người xông đất hợp với Đương niên Thái Tuế Canh Tý thì có thể chọn tuổi Sửu.



Người xông đất tuổi Sửu thì được Lục Hợp. Mặt khác, Tý hợp Sửu hóa Thổ - Thổ sinh Kim là nguyên thể của tiền tài. Thổ cũng là nguyên tố đóng ở Trung cung, khống chế cả 4 phương tám hướng nên chủ uy quyền, công danh và Phú quý.



Người tuổi Sửu xông nhà nếu còn hợp cả mệnh với gia chủ sẽ mang tới tiền tài, công danh, uy quyền ví dụ như: Đinh Sửu (1997), Ất Sửu (1985), Quý Sửu (1973).



Ngoài ra, xét theo Tam hợp, hợp với năm Tý còn có Thân – Tý – Thìn hợp thành Thủy Cục. Thủy chủ về Trí, do đó nếu người xông đất tuổi Thân, tuổi Tý sẽ mang may mắn, lợi ích cho việc cầu công danh, học vấn, lo toan việc lớn.



Vì là năm Canh Tý, gia chủ nên tránh cho các tuổi này xông nhà kẻo xui xẻo cả năm.

Thứ nhất tránh Lục Xung : Tý xung Ngọ, Mão xung Dậu, Thìn xung Tuất, Sửu xung Mùi, Dần xung Thân, Tỵ xung Hợi.



Thứ hai, tránh Tam Hình



Theo nguyên tắc nhất hình: Dần – Tỵ - Thân xung khắc với nhau gọi là Trì Thế chi Hình, luôn gây ra xung đột, sự cản trở, kìm hãm sự phát triển.



Theo nguyên tắc Nhị hình: Sửu – Tuất – Mùi kỵ nhau bởi vô ân chi hình nghĩa là bất nhân bất nghĩa, dối trá, bạc bẽo.



Theo Tam hình, Mão kỵ Tý tức vô lễ chi Hình nghĩa là đào hoa, tửu sắc, dâm dục, ái tình.

Gia chủ nên tránh các tuổi này xông đất năm Canh Tý 2020: Mậu Tuất 1958 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu).



Không chỉ kiêng tuổi, gia chủ dựa trên mệnh của mình, tránh một số mệnh xung khắc xông đất kẻo giông cả năm. Theo Ngũ hành tương khắc, các mệnh kiêng xông nhà 2020 gồm:



Chủ nhà mệnh Kim nên tránh người xông đất mệnh Mộc



Chủ nhà mệnh Mộc nên tránh người xông đất mệnh Thổ



Chủ nhà mệnh Thủy nên tránh người xông đất mệnh Hỏa



Chủ nhà mệnh Hoả nên tránh người xông đất mệnh Kim



Chủ nhà mệnh Thổ nên tránh người xông đất mệnh Thủy



Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube