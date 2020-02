Dứa rất giàu vitamin C, chất chống viêm, kháng virus có tác dụng giải nhiệt... Tuy nhiên, ăn quá nhiều dứa hay ăn không đúng cách có thể gây ra một số phản ứng phụ. Tham khảo một số mẹo ăn dứa cho bà bầu để không ảnh hưởng tới thai nhi.



Ước tính, mỗi trái dứa chứa hơn 100% lượng vitamin cơ thể người cần trong một ngày. Không chỉ giàu vitamin C, dứa còn rất giàu folate, sắt, magie, mangan, đồng, vitamin B6... Đây là những dưỡng chất rất cần thiết cho bà bầu và sự phát triển của em bé.

Vì rất giàu vitamin C nên ăn dứa giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng chống chọi với virus gây bệnh, điển hình là cảm cúm , cảm lạnh.



Trong một số trường hợp, ăn dứa có thể giúp giảm các triệu chứng ốm nghén. Nhưng với bà bầu ốm nghén nặng tới mức nôn mửa nhiều và không ăn được gì thì nên tránh xa loại quả này.



Bà bầu không nên ăn quá nhiều bởi trong quả dứa chứa thành phần bromelain có thể gây xuất huyết bất thường, đe dọa sự an toàn của thai nhi. Theo các bác sĩ khuyến cáo, lượng bromelain khi ăn 1 quả dứa không đủ để đe dọa sảy thai. Chỉ khi ăn từ 7-10 quả dứa cùng lúc, lượng bromelain mới đủ để gây nguy hiểm. Tuy nhiên thực tế hiếm có ai ăn nhiều hơn 1 trái dứa/ngày.



Mẹo ăn dứa cho bà bầu để không gây hại cho thai nhi



Ăn dứa không gây hại nhưng nếu ăn không đúng các thể gây ra các phản ứng phụ làm mẹ bầu cảm thấy khó chịu. Vậy nên ăn dứa và hấp thụ chất dinh dưỡng từ dứa bằng cách nào là tốt nhất.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai hay bất kể người bình thường chỉ nên ăn hay uống nước ép từ dứa đã chín, không sử dụng dứa chưa chín vì có thể gây ngộ độc.



Khi ăn dứa, nhiều người thích ăn cả phần lõi vì chúng giòn sần sật. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên nên bỏ phần lõi này vì chúng rất cứng có thể gây rát lưỡi và hình thành các búi xơ gây tắc ruột.



Khi ăn dứa nên gọt bỏ hết mắt và lõi dứa để tránh gây ngứa và nhiễm độc. Chỉ nên ăn tối đá 1 quả dứa/ngày.



Có nhiều cách biến tấu dứa thành các món ăn thơm ngon, tránh bị rát lưỡi. Ví dụ, mẹ bầu cắt dứa thành các miếng nhỏ và thêm vào món sữa chua để ăn sáng. Làm salad với dứa, bánh kem nhân dứa, mứt dứa... Hoặc dùng dứa để chế biến thành các món ăn như xào lòng mề, làm pizza... Cách phổ biến nhất là uống nước ép dứa để hấp thu trọn vẹn các chất dinh dưỡng.

Your browser does not support HTML5 video.

Công dụng của quả dứa với sức khỏe