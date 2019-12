Mẹo ăn tỏi đơn giản giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường một cách tự nhiên

Đã từ lâu, tỏi được sử dụng rộng rãi như một phương pháp tự nhiên để giảm bớt và phòng ngừa bệnh.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Alabama ở Birmingham (UAB) khẳng định trong một bài báo năm 2007 rằng, ăn tỏi làm tăng mức độ hydrogen sulfide trong cơ thể. Hydrogen sulfide làm sạch các gốc tự do độc hại và cải thiện lưu thông bằng cách tăng sự giãn nở của các mạch máu, giúp ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh tim.



Năm 2017, một nghiên cứu của CU Shah Medical College (CUSMC) cho thấy, ăn tỏi sống nghiền nát giúp lượng đường huyết lúc đói ổn định hơn, giúp vòng eo nhỏ hơn, giảm cholesterol xấu và đồng thời tăng cholesterol tốt, cải thiện huyết áp. Ngoài ra, tỏi còn giúp những trường hợp sinh non trở nên an toàn hơn, ngăn chặn rượu làm tổn thương gan và ngăn ngừa cảm lạnh thông thường.

Để có hiệu quả tốt nhất, bạn nên tiêu thụ tỏi sống. Khi nấu chín, tỏi sẽ mất đi nhiều chất dinh dưỡng. Nếu muốn thêm vào hương vị cho các món ăn, hãy chia tỏi thành những miếng nhỏ khoảng trên 10 phút trước khi nấu nướng. Băm, thái hoặc nghiền nát tỏi để kích hoạt các enzyme, tăng tác dụng tốt cho sức khỏe của tỏi và để các chất dinh dưỡng không bị mất đi khi tiếp xúc với nhiệt.



