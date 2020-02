Mách các bà nội trợ mẹo chi tiêu ít nhưng vẫn có chế độ ăn uống lành mạnh, đẩy lùi bệnh tật

Thực tế, thức ăn nhanh và đồ ăn nhẹ chế biến sẵn có chi phí rẻ hơn so với những thực phẩm lành mạnh. Do đó, để tiết kiệm ngân sách, nhiều người đã "nhắm mắt nhắm mũi" lựa chọn những nguyên liệu kém chất lượng, hoặc bỏ dở thói quen ăn uống khoa học của mình.

Tuy nhiên, để "ăn tốt nhưng tiết kiệm", bạn cần có sự kiên nhẫn, kỹ năng quản lý thời gian và một chút sáng tạo. Nếu bạn đang bị bó hẹp về vấn đề tiền nong, hãy thực hiện 5 lời khuyên dưới đây để có thể thưởng thức những món ngon, khoa học dù chi tiêu ít tiền.



Nấu ít đi



Bên cạnh đó, thay vì ăn ba phần mì spaghetti trong bữa tối, hãy ăn một miếng trái cây trước khi bạn thưởng thức một phần mì ống. Ăn trái cây trước mỗi bữa ăn có thể khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và ngăn ngừa việc ăn quá nhiều.



Tự nấu ăn tại nhà

Thay cho việc phải ra ngoài ăn hàng, ăn quán không đảm bảo hoặc mua các món ăn sẵn về nhà, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền nếu tự mua nguyên liệu về nấu. Đặc biệt khi bạn muốn dành tặng gia đình mình một bữa ăn thơm ngon, chất lượng và an toàn, tự nấu nướng chính là lựa chọn hàng đầu.



Để tiết kiệm tiền mua nguyên liệu, hãy thực hiện những thay đổi nhỏ cho công thức nấu ăn của bạn. Thay đổi tỷ lệ của một số loại thực phẩm nhất định, giảm số lượng của các nguyên liệu đắt tiền, tăng số lượng của nguyên liệu rẻ tiền nhưng lành mạnh. Nấu ăn tại nhà cho phép bạn kiểm soát các thành phần mình sử dụng cho mỗi công thức.



Suy nghĩ thật kỹ trước khi mua đồ



Nếu bạn có thời gian rảnh, hãy suy nghĩ, phân tích thật kỹ trước khi mua nguyên liệu.



Để tiết kiệm thời gian, bạn cũng có thể kiểm tra các trang web so sánh hoặc trang web siêu thị tại nhà trước khi bạn mua đồ tạp hóa. Kiểm tra mỗi cửa hàng tính phí bao nhiêu cho các mặt hàng tương tự có thể giúp bạn có thể tìm thấy một siêu thị cung cấp các giao dịch tốt nhất, giá cả phù hợp nhất.



Mua các lựa chọn thay thế rẻ hơn



Cá và thịt thường đắt hơn trái cây và rau quả tươi hoặc đồ đông lạnh, vì vậy bạn có thể xem xét việc ăn chay nếu bạn muốn ăn uống lành mạnh và tiết kiệm ngân sách.



Nếu bạn không thể sống mà không có thịt, không nên làm khó bản thân. Thay vào đó, tìm kiếm các lựa chọn thay thế với giá cả phải chăng. Khi công thức món ăn cần cá hoặc thịt, mua ít đi hoặc mua loại thịt rẻ hơn (nhưng vẫn đảm bảo). Bạn có thể đọc các cuốn sách hướng dẫn nấu ăn hoặc tham khảo các công thức nấu ăn trực tuyến để tìm ra cách nấu phù hợp và tiết kiệm nhất. Thậm chí, khi đi mua hàng bạn còn có thể tham khảo ý kiến ​​người bán thịt, cá để nhận được lời khuyên thích hợp.



Thay đổi thói quen chi tiêu



Đánh giá thói quen chi tiêu của mình, số tiền bạn có thể tiết kiệm sau mỗi lần mua đồ rồi thử áp dụng.

Hướng dẫn cách làm mâm cơm tiết kiệm 50k. Nguồn: Feedy VN.