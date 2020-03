Tuyệt chiêu cải thiện chứng khó ngủ, mất ngủ cho bà bầu

Khó ngủ, mất ngủ khiến chị em mệt mỏi, khó chịu, tinh thần không tỉnh tảo, thường xuyên uể oải vào ban ngày. Nếu mất ngủ kéo dài có thể khiến thai phụ kiệt sức, ảnh hưởng tới thần sắc và sự phát triển của thai nhi. Làm sao để khắc phục tình trạng này, tìm hiểu một số mẹo chữa mất ngủ cho bà bầu đơn giản mà hiệu quả.

Bà bầu mất ngủ do đâu?



Tư thế ngủ

Đến cuối thai kỳ, bụng bầu to nhanh khiến mẹ bầu khó khăn khi nằm ngủ. Không thể nằm sấp, không thể nằm ngửa, các mẹ chỉ còn cách nằm nghiêng mà tốt nhất là nghiêng bên trái khiến mẹ bầu đau mỏi, khó chịu, khó ngủ.



Hô hấp

Càng về cuối thai nhi to dần càng khiến khả năng hô hấp của mẹ bầu gặp khó khăn. Bà bầu khó thở thường xuyên về đêm, đặc biệt khi nằm do thai nhi chèn ép cơ hoành, cản trở việc hít thở, gây khó ngủ.



Tiêu hóa: Tương tự, thai nhi cũng chèn ép vào hệ tiêu hóa, đẩy thực ăn từ Tiêu hóa: Tương tự, thai nhi cũng chèn ép vào hệ tiêu hóa, đẩy thực ăn từ dạ dày trào ngược lên thực quả gây ra chứng ợ nóng. Hệ tiêu hóa hoạt động chậm cũng khiến bà bầu nặng bụng, bứt rứt khó đi sâu vào giấc ngủ.



Đau lưng và chuột rút



Những tháng cuối thai kỳ, bà bầu có thể thường xuyên bị chuột rút, đặc biệt vào ban đêm. Những tháng cuối thai kỳ, bà bầu có thể thường xuyên bị chuột rút, đặc biệt vào ban đêm. chuột rút đột ngột ở đùi, bắp chân có thể khiến thai phụ thức giấc giữa đêm và khó có thể ngủ lại.



Mặt khác, Mặt khác, đau lưng , đau chân do sức nặng của em bé tới mức chị em trở mình cũng thấy đau, nằm đau, ngồi đau nên không còn thiết tha với giấc ngủ.



Tiểu đêm



Tiểu đêm là nguyên nhân hàng đầu gây mất ngủ ở phụ nữ mang thai. Trong thai kỳ, thận phải làm việc thêm 30-50% khiến lượng urê tăng vọt, làm tăng lượng nước tiểu. Đồng thời, thai nhi chèn ép bàng quang gây cảm giác nhanh buồn tiểu, đặc biệt vào ban đêm. Một đêm đi tiểu tới 2-3 lần, chị em không thể có giấc ngủ ngon.

Xem thêm: 17 mẹo cho bà bầu thiết thực như cẩm nang giúp chị em nhẹ nhàng vượt qua 9 tháng thai kỳ



Mẹo chữa mất ngủ cho bà bầu



Chị em nên xác định xem nguyên nhân khiến bản thân mất ngủ do đâu để từ đó có hướng điều chỉnh phù hợp. Bà bầu bị mất ngủ không thể uống thuốc ngủ nhưng có thể thay đổi chế độ dinh dưỡng và nhịp sinh hoạt sao cho khoa học. Các mẹo chữa mất ngủ cho bà bầu sau đây chủ yếu tập trung vào điều chỉnh thói quen sinh hoạt của thai phụ sao cho hợp lý.



Khi về giai đoạn cuối thai kỳ, bà bầu nên tập làm quen với tư thế ngủ nghiêng sang bên trái. Hãy nhờ tới sự trợ giúp của những chiếc gối ở lưng và kê cao đầu và kê phần bụng để dễ dàng hít thở.



Bà bầu mất ngủ do gặp vấn đề về tiêu hóa nên chia nhỏ bữa ăn, không nên ăn quá no trong vòng 3 tiếng trước khi ngủ. Thay vào đó bạn có thể uống một ly sữa ấm, lượng nhỏ sẽ giúp dễ ngủ hơn.

Với bà bầu bị tiểu đêm nên hạn chế uống nước lúc sát giờ ngủ. Nên đặt bô hoặc nhà vệ sinh trong phòng để rút ngắn thời gian đi tiểu, không làm mất giấc ngủ.



Nếu bà bầu bị chuột rút vào ban đêm gây đau đớn mất ngủ thì trước khi ngủ nên ngâm chân vào nước ấm và mát xa nhẹ nhàng, sẽ làm giảm cơn chuột rút. Nếu chuột rút nhiều và đau đớn hơn bà bầu nên tìm tới sự tư vấn của bác sĩ.



Mẹ bầu có thể mất ngủ do thai nhi đạp nhiều về đêm, vậy hãy thử dỗ dành và trò chuyện với con mỗi tối. Dù chưa chào đời nhưng bạn có thể kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích, hoặc bật một bản nhạc êm ái cho con nghe trước khi mẹ ngủ.



Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng với giấc ngủ. Các chuyên gia khuyên rằng bà bầu nên tăng cường thực phẩm giàu vitamin B như các loại rau lá xanh, ngũ cốc nguyên cám vì vitamin này có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ.

Hạn chế đồ ngọt vì chúng sẽ làm bạn khó ngủ. Mất ngủ cũng có thể do thiếu muối và canxi vì chúng là nguyên nhân dẫn đến chứng chuột rút ở bà bầu. Do đó, hãy bổ sung thêm canxi, kali, natri trong chế độ ăn từ muối, quả chuối, quả bơ... để cải thiện tình trạng chuột rút.



Ngoài ra, để tránh tình trạng mất ngủ bà bầu không xem tivi, sử dụng điện thoại, máy vi tính trước giờ đi ngủ 2 tiếng. Duy trì thói quen ngủ đúng giờ, đúng giấc.



Không sử dụng các loại đồ uống chứa chất kích thích như trà, cà phê, rượu bia vì chúng ảnh hưởng tới hệ thần kinh.



Ngâm chân cũng có tác dụng tốt cải thiện giấc ngủ. Trước khi ngủ, chị em thử tắm nước ấm (có thể pha chút tinh dầu cho tinh thần thư thái), hoặc ngâm chân vào nước gừng và muối ấm, thêm lá hương nhu, lá sả để tăng lưu thông máu.



Chị em có thể tập thể dục đều đặn, nhẹ nhàng như đi bộ hay một số động tác yoga cải thiện chứng chuột rút, thư giãn cơ thể nhưng nhớ không nên tập sát giờ đi ngủ.



Thai phụ kết hợp các liệu pháp trị liệu tâm lý như nghe nhạc thiền, mát-xa, tránh căng thẳng lo âu sẽ giúp chị em cải thiện giấc ngủ.

Your browser does not support HTML5 video.

Phụ nữ mang thai không nên ăn gì

Hà Ly (t/h)