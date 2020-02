Mẹo chữa ngạt mũi cho bà bầu an toàn và hiệu nghiệm tức thì

Ngạt mũi khi mang thai khiến chị em không thể thở, có cảm giác vô cùng khó chịu. Vậy bà bầu bị ngạt mũi do đâu, một số mẹo chữa ngạt mũi cho bà bầu hiệu nghiệm tức thì.

Khoảng 30% phụ nữ mang thai bị ngạt mũi (nghẹt mũi) nhưng không liên quan đến cơ địa dị ứng hay bệnh nhiễm trùng thì được gọi là viêm mũi thai kỳ. Các triệu chứng thường khởi phát từ tháng thứ 2 tới khi sinh con thì biến mất. Một số người khác bị ngạt mũi do có sẵn các bệnh lý Dị ứng như viêm mũi, viêm xoang... Tìm hiểu một số mẹo chữa ngạt mũi cho bà bầu an toàn mà hiệu quả tức thì.

Bà bầu ngạt mũi do đâu?



Theo các bác sĩ, có 2 nguyên nhân chính khiến bà bầu bị ngạt mũi. Một là viêm mũi dị ứng do cơ địa và bệnh lý sẵn có của mẹ bầu, hai là viêm mũi thai kỳ.



Viêm mũi dị ứng: Bà bầu có thể đã bị viêm mũi dị ứng trước khi mang thai với các triệu chứng ngứa mũi, ngạt mũi, hắt hơi, chảy nước mũi nhiều lần liền. Bệnh viêm mũi dị ứng có thể khởi phát từ các yếu tố như: ô nhiễm môi trường, khói bụi, phấn hoa, lông vật nuôi...



Viêm mũi thai kỳ: Bà bầu bị viêm mũi thai kỳ cũng có triệu chứng ngạt mũi, chảy nước mũi, thường không bị nhiễm trùng và không xác định được nguyên nhân do yếu tố từ bên ngoài. Nguyên nhân có thể do sự thay đổi nội tiết tố, làm tăng lưu lượng máu khiến các mao mạch mũi sưng lên, gây nghẹt mũi, chảy nước mũi. Viêm mũi thai kỳ thường xuất hiện từ tuần thứ 6 của thai kỳ và có thể biến mất sau khi sinh.



Bà bầu bị ngạt mũi có nguy hiểm không



Các bác sĩ khẳng định dù là do viêm mũi dị ứng hay viêm mũi thai kỳ thì ít có khả năng ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên hiện tượng ngạt mũi sẽ gây nhiều khó chịu cho mẹ bầu như gây khó ngủ, mất ngủ, tạo ra tiếng ngáy, nguy cơ tăng huyết áp...



Trường hợp các triệu chứng viêm mũi nặng không được kiểm soát có thể làm khởi phát cơn Trường hợp các triệu chứng viêm mũi nặng không được kiểm soát có thể làm khởi phát cơn hen suyễn hoặc biến chứng viêm xoang.



Mẹo chữa ngạt mũi cho bà bầu an toàn và hiệu nghiệm



Ngạt mũi không phải tình trạng quá nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống. Tham khảo ngay một số mẹo chữa ngạt mũi an toàn bà bầu không cần dùng thuốc.



Xông hơi bằng nước ấm



Xông hơi bằng nước nóng có tác dụng rất tốt để thư giãn và làm thông mũi. Cách làm là lấy một ít nước ấm cho vào bát, nhúng ướt khăn mặt rồi vắt nhẹ sao cho khăn vẫn thấm nước. Đắp khăn lên mặt rồi hít hà hơi nóng nó phả ra sẽ thấy mũi dễ thở hơn.



Thoa sáp dưỡng ẩm



Khi mũi bị lạnh do gió lùa hay cảm lạnh có thể dẫn tới hiện tượng ngạt mũi. Biện pháp lúc này là làm cho mũi ấm lên bằng cách thoa một lớp kem dưỡng ẩm bên ngoài cánh mũi rồi xoa nhẹ trong vài phút bạn sẽ thấy dễ thở tức thì.



Nằm gối cao khi ngủ



Hiện tượng ngạt mũi thường nặng lên mỗi khi ngủ. Do đó, mẹ bầu hãy kê cao gối để dịch tiết mũi họng không lấp đầy mũi, bạn sẽ cảm thấy dễ thở hơn, ngủ ngon hơn.



Một số mẹo chữa ngạt mũi cho bà bầu an toàn bằng cách sử dụng các nguyên liệu tự nhiên.



Ngửi mùi tỏi



Tỏi có tính diệt khuẩn, chữa cảm cúm hiệu quả. Bà bầu hãy giã nát tỏi cho vào một bát nhỏ rồi ngửi nhiều lần. Nếu có thể ăn một vài lát tỏi sống là tốt nhất.



Đốt tinh dầu sả



Sả có mùi hương dễ chịu lại có tính chất kháng khuẩn. Đốt tinh dầu xả trong nhà vừa tạo không gian có mùi hương dễ chịu lại giúp mũi thông thoáng, tinh thần được thư giãn.



Uống nước lá tía tô



Lá tía tô có tác dụng giải cảm rất hiệu quả lại lành tính. Mẹ bầu cho một nắm kinh giới, một nắm tía tô sắc lấy nước uống, ăn thêm cháo và giữ ấm cho cơ thể để không bị cảm lạnh, tình trạng sổ mũi, ngạt mũi sẽ được cải thiện.

