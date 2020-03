Bà bầu hết 3 tháng vẫn ốm nghén nôn ọe thử ngay 3 bài thuốc dân gian này

Y học cổ truyền lý giải, chứng buồn nôn và nôn khi mang thai là do khí đưa ngược lên dạ dày. Nếu hết 3 tháng đầu thai kỳ mà vẫn ốm nghén chị em tham khảo mẹo chữa nôn cho bà bầu bằng bài thuốc dân gian.

Trong y văn của y học cổ truyền mô tả chứng buồn nô n và nôn khi mang thai trong phạm vi chứng ác trở. Nguyên nhân gây ra hiện tượng buồn và nôn khi mang thai là do sau thụ thai, bào môn bị bế tắc, thai khí đưa ngược lên vị (dạ dày). Nguyên nhan khác có thể do vị hư (lạnh bụng), đàm ẩm hoặc vị nhiệt ( dạ dày nóng trong) cũng làm đẩy khí và dịch vị trào lên gây ra cảm giác buồn nôn hoặc nôn.

Mẹo chữa nôn cho bà bầu bằng bài thuốc dân gian



Thông thường phụ nữ có thai nôn nghén trong 3 tháng đầu thai kỳ. Nếu hết ba tháng vẫn ốm nghén nôn ọe thì cần dùng thuốc kẻo bà bầu kiệt sức, không ăn uống được gì, ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi.



Theo lương y Thảo Nguyên gợi ý 3 bài thuốc dân gian chữa ốm nghén cho bà bầu từ tháng thứ 4 trở đi.



Nôn do thể vị hư



Bà bầu buồn nôn và nôn do thể vị hư (gọi nôm na là lạnh bụng) thường có biểu hiện sắc mặt vàng ệch, tinh thần mệt mỏi và rêu lưỡi không dày.



Bài thuốc bao gồm: Bạch truật, ô dược, hương phụ, quất hồng bì (mỗi loại 8g). Nhân sâm 6g, sinh khương 5 lát, cam thảo 4g. Nếu người bệnh khí nhược thì thêm nhân sâm thành 12g, người khí thực gia thêm chỉ xác 8g. Tất cả các nguyên liệu đem sắc 3 bát lấy 1 bát, uống nóng 1 lần.

Nôn do thể đàm ẩm



Phụ nữ mang thai bị nôn do thể đàm ẩm có biểu hiện nôn ra đờm dãi, đau đầu, choáng váng, hoa mắt, trong người buồn bực, khó chịu.



Bài thuốc: Nhân sâm, bạch truật, phục linh, hoắc hương, trần bì, tỳ bà diệp (bỏ lông), chỉ xác mỗi loại 8g. Bán hạ chế 12g, sa nhân 6g, sinh khương 5 lát. Nếu buồn nôn kèm bí đại tiện do nóng trong thì thêm gia hoàng cầm 8g, đại hoàng 8g. Nếu do lạnh trong, thích nóng thì gia nhục quế 4g, can khương 4g. Đem tất cả nguyên liệu sắc 4 bát lấy 1 bát, uống nóng 1 lần.

Nôn do thể vị nhiệt



Bà bầu bị nôn do nóng trong người thường có biểu hiện bực dọc, tính tình cáu bẳn, thích uống đồ lạnh.



Bài thuốc: trần bì, phục linh, chỉ thực, hoàng cầm, mạch đông, bán hạ chế, trúc nhự, lô căn (mỗi loại 8g), chích thảo 4g, hoàng liên 4g, sinh khương 5 lát. Sắc 3 bát lấy 1 bát uống nóng.

Lưu ý cho bà bầu khi bị nôn nghén



Khi bị nôn nghén nên kiêng sinh hoạt vợ chồng để tránh nhiễu động thai khí, bệnh càng nặng.

Bà bầu ốm nghén nên kiêng các món cay nóng, các món xào, nướng, thịt chó, thịt dê...



Chị em dù mệt mỏi tới đâu cũng nên cố găng giữ tinh thần thoải mái, không nóng nảy giận dữ để khỏi tổn thương can khí, sẽ gián tiếp làm bệnh nặng thêm.



Khi nôn nghén nặng tới mức không ăn uống được gì, ngửi mùi đồ ăn là nôn. Nôn kèm biểu hiện tim đập nhanh, sút cân, chóng mặt và ít đi tiểu... thì bà bầu nên tìm tới bác sĩ để được thăm khám.



