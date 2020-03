Món ăn bài thuốc có tác dụng bổ thận, chữa phù thũng khi mang thai

Chọn loại cá chép khoảng 250-300 với 100g gạo ngon. Cá chép mổ bụng bỏ ruột rửa sạch nấu canh. Phần nước dùng nấu cá đem vo gạo thật sạch rồi nấu cháo., cho gia vị vừa ăn, ăn ngay một bát lúc nóng. Món này có tác dụng an thai rất tốt đồng thời chữa phù thũng cho bà bầu.



Một công thức nấu cháo cá chép khác với rễ cây gai. Chọn cá chép 300g, rễ cây gai 30g (lá dùng làm bánh gai), gạo nếp 50g. Cá chép làm sạch đem nấu canh. Phần rễ cây gai cho 200ml nước sắc đến khi cạn còn 100ml, bỏ bã. Phần nước thuốc đổ chung vào canh cá. Gạo đã vo sạch vào nồi nước dùng hỗn hợp này, đun nhỏ lửa thành cháo, nêm gia vị vừa ăn. Món này ăn vào sáng hoặc tốt, ăn 1 đợt 4 - 5 ngày liên tục rồi nghỉ. Món này có công dụng an thai, chữa phù thũng, thai lậu chảy máu.



Canh cá chép nấu bí đao



Cá chép 500g làm sạch, bỏ ruột, mang; bí đao và hành trắng sơ chế sạch. Cho cá chép vào nồi rồi thêm bí đao vào cùng nước và nêm nếm gia vị cùng một chút dầu ăn. Nấu canh cho nhừ ăn 2 lần trong ngày, ăn thịt cá uống nước canh, cách 1 ngày ăn 1 lần. Món này có tác dụng khỏe tỳ lợi thủy trừ thấp bổ dưỡng, chữa phù thũng cho bà bầu do tỳ thận dương hư.



Cháo ngô, đậu cô ve và táo



ngô 50g cùng đậu cô vevà táo to mỗi loại 30g. Tất cả rửa sạch cho vào nồi, đổ nước vừa đủ nấu cháo ăn mỗi ngày 1 lần, ăn một bữa. Món này có tác dụng khỏe tỳ ích khí, chữa phù thũng khi mang thai do tỳ hư.



Canh mạch nha với đậu đỏ hạt nhỏ



Mạch nah và đậu đỏ rửa sạch cho vào nồi, nước vừa đủ nấu đến khi đậu nhừ. Ăn ngày 2 lần, ích khí lợi thủy, chữa phù thũng khi mang thai do dương hư.

Dạ dày lợn 1 cái rửa sạch bằng giấm và bóp muối cho hết mùi. Cho tỏi đã giã nát và hạt mã đề vào dạ dày lợn, đổ nước vừa đủ hầm trong 1 giờ, cho gia vị vừa ăn. Hầm nhừ rồi ăn thịt và uống nước canh. Món này rất tốt cho bổ khí huyết, ôn tỳ vị, lợi thủy, chữa bà bầu bị phù thũng do tỳ dương hư.



Vịt hầm tỏi



Một con vịt trắng cỡ vừa làm sạch lông, bỏ nội tạng, thay vào đó nhồi 100g tỏi vào bụng vịt, đổ nước vừa đủ hầm chín. Món này có tác dụng bổ thận, khỏe tỳ lợi thủy, tiêu phù thũng do tỳ thận hư.



Súp thịt gà, kê

Khoảng 300g thịt gà cho vào cối xay nghiền nhỏ, cho cùng kê đã xát sạch vỏ vào nồi đổ vừa nước nấu sôi. Hầm cho tới khi hạt kê nhừ thành bột nêm vừa miệng, ăn hết trong ngày.



Nước ba loại đậu

Đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen mỗi loại 100g. Cho tất cả đãi rửa sạch cho vào nồi đổ nước vừa phải nấu nhừ, thêm đường trắng vào uống trong ngày.



Ốc nhồi 10 con luộc chín chỉ lấy phần thịt ốc ra cho thêm ớt hoa, mễ nhân thêm nước vừa đủ nấu thành cháo cho gia vị vào ăn.



