Bà bầu bị táo bón nặng tới đâu, áp dụng 6 mẹo này là khỏi

Bà bầu bị táo con có lẽ là nỗi ám ảnh với nhiều chị em khi mang thai . Tình trạng táo bón có thể không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây phiền toái trong cuộc sống, có thể để lại biến chứng sau sinh . Làm sao khắc phục tình trạng khó nói này, học ngay một số mẹo chữa táo bón cho bà bầu từ thực phẩm cực đơn giản.



Bà bầu bị táo bón do đâu?



Có nhiều nguyên nhân phổ biến khiến táo bón xảy ra với hầu hết thai phụ. Nhiều chị em thắc mắc mang thai bao lâu thì bị táo bón. Phổ biến, táo bón xảy ra ở 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ.



Do hormone: Khi có thai, nội tiết tố trong cơ thể người mẹ thay đổi gây ra sự giãn nở các cơ, bao gồm cơ co bóp ở ruột. Khi đó, ruột co bóp chậm hơn, làm chậm quá trình tiêu hóa và đào thải.



Thai nhi chèn ép: Thai nhi ngày một lớn dần làm tử cung phình to, chèn ép nhiều cơ quan lẫn dây thần kinh. Thai to dần sẽ chiếm không gian trong khoang bụng của các nội tạng khác, thu hẹp không gian của đường tiêu hóa, làm thức ăn di chuyển chậm hơn, tốc độ tiêu hóa chậm.



Mất nước do ốm nghén: Trong 3 tháng đầu, nhiều bà bầu bị ốm nghén nghiêm trọng, nôn mửa nhiều dẫn tới mất nước cũng là nguyên nhân khiến chất thải rắn lại, khó bị đào thải ra ngoài.



Dư thừa canxi và sắt: Việc bổ sung canxi và sắt là bắt buộc với mẹ bầu nhưng có thể một số người lạm dụng 2 yếu tố vi lượng này gây táo bón.



Lười vận động: Thai nhi lớn dần khiến bà bầu đi lại khó khăn nên nhiều người thậm chí chỉ ngồi một chỗ cũng gây táo bón.



Thai phụ mắc một số bệnh như Thai phụ mắc một số bệnh như tiểu đường thai kỳ, nhược giáp, rối loạn tiêu hóa... thường gây táo bón. Một số sai lầm trong thói quen sinh hoạt hàng ngày như: lười uống nước, không ăn rau xanh... là nguyên nhân phổ biến khiến thai phụ không thể đại tiện.



Mẹo chữa táo bón cho bà bầu từ các loại thực phẩm



Cà rốt



Cà rốt chứa nhiều beta carotin, vitamin B9, carotene và vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, protein, chất béo, chất xơ thô, sắt, canxi, phốt pho, có tác dụng giúp hỗ trợ tiêu hóa, nhuận tràng. Cà rốt ăn sống rất khó tiêu nhưng để trị táo bón, bà bầu ăn cháo cà rốt 1 lần/ngày, ăn liên tục từ 3-5 ngày hoặc mỗi ngày 1 ly nước ép cà rốt rất hiệu quả.



Khoai lang



Thành phần vitamin C và các acid amin giúp kích thích nhu động ruột, giúp nhuận tràng, thúc đẩy tiêu hóa rất tốt. Ăn khoảng 100g/ngày trong vài ngày liền, không ăn kéo dài có thể gây thừa đường.





Bí đỏ



Bí đỏ (hay bí ngô) có vị ngọt tự nhiên, nguồn dồi dào các vitamin A, E, C và B6, hàm lượng sắt và kẽm. Ngoài ra, loại quả này còn rất bí ngô còn rất giàu chất xơ, giúp mẹ bầu nhuận tràng, tăng cường đào thải qua ruột.



Chuối



Chuối cũng là loại quả giàu chất xơ có tác dụng nhuận tràng. Mỗi ngày ăn 2 quả chuối khi bụng trống không hoặc hầm chuối cả vỏ cho nhừ ăn giúp lợi tiểu, tránh táo bón, đi ngoài ra máu. Mẹ bầu nên nhớ chỉ nên ăn chuối chín hoặc chuối đã nấu chín, tránh ăn chuối xanh.



Đu đủ chín



Đu đủ có khả năng hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón rất tốt với chất xơ dồi dào, chứa papain và enzyme tiêu hóa chất đạm.



Rong biển



Trong rong biển có một thành phần là Alga alkane mannitol - là loại đường có hàm lượng calo thấp, giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho ruột. Nhờ đó, ruột trở nên sạch sẽ, tăng khả năng hấp thụ canxi, thúc đẩy tiêu hóa, nhuận tràng, thúc đẩy sự bài tiết.



Ngoài ra, mẹ bầu chú ý uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, ăn sữa chua để probiotic và prebiotic để tăng sức đề kháng với vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ quá trình lên men tại ruột già, ngưng sử dụng thuốc nhuận tràng, dầu khoáng.

Lưu ý cho bà bầu bị táo bón. Video: HanoiTV

